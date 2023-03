Lehečka letos podruhé na Rubljova nevyzrál, v Indian Wells prohrál ve dvou setech

Jiří Lehečka si v lednu na Australian Open připsal první výhry na grandslamovém turnaji a nakonec v Melbourne prohrál až ve čtvrtfinále. Nyní při premiéře v Indian Wells si do statistik připsal také premiérové vítězství na podniku Masters 1000, druhého soupeře ale již porazit nedokázal.



Po výhře nad Francouzem Arthurem Rinderknechem neuspěl proti aktuálně sedmému hráči světa Andreji Rubljovovi, proti kterému si před třemi týdny v Dauhá připsal druhý skalp hráče Top 10 a první člena Top 5.



V úvodním setu se jediný český zástupce ve dvouhře mužů ani jednou neprosadil na returnu, po kterém vyhrál jen sedm míčků. Ve druhé sadě se ujal vedení 2-0 a dal svým fanouškům naději na obrat, ale víc gamů už neuhrál. Hodinu před půlnocí prohrál 4-6 2-6.



"V Dauhá to byl těžký zápas. On mě porazil a já se chtěl dnes pomstít. Dokázal jsem vyhrát, takže jsem spokojený," pochvaloval si Rubljov, který si užíval podporu publika.



"Nemám slov, jak popsat vděčnost za jejich podporu. Jezdím sem pravidelně od roku 2016 a dnes jsem cítil opravdu velkou podporu. Loni jsem tu hrál přes den a byl plný stadion, ale podpora byla 50 na 50. Dnes jsem hrál v deset večer po dešťové pauze a podporu jsem měl obrovskou, je to neskutečné," děkoval rodák z Moskvy.

47. hráč světa Lehečka v 20. letošním zápase utrpěl teprve šestou porážku a opět se soupeřem se zvučným jménem. V této sezoně nestačil ještě na Taylora Fritze, Camerona Norrieho, Stefanose Tsitsipase, Andyho Murrayho a Alexandera Zvereva.



Přesun na Floridu na další podnik Masters v Miami si 21letý rodák z Mladé Boleslavi zpestří startem na challengeru v texaském Phoenixu, kde by měl příští týden plnit roli nasazené trojky.



25letý Rubljov zvládl vstup do teprve čtvrtého ze sedmi letošních turnajů. Na cestě za obhajobou loňského semifinále bude pokračovat soubojem s Ugem Humbertem (h2h 2-1), s nímž předloni prohrál na trávě v Halle. Francouz ve druhém kole vyřadil nasazeného Kanaďana Denise Shapovalova.