Lehečka na druhé grandslamové čtvrtfinále nedosáhl, Wimbledon zakončil skrečí v osmifinále proti Medveděvovi

Jiří Lehečka prorazil na hlavní okruh loni, ale na všech čtyřech grandslamech vypadl hned v prvním kole. Po roce sbírání zkušeností se ovšem začal prosazovat na všech úrovních. Na letošním Australian Open zazářil skalpy Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. Přes první kolo přešel i na French Open a v únoru byl v Dauhá pětkrát jediný míček od prvního finále na akcích ATP.

Své maximum vylepšil také ve Wimbledonu, a to dokonce třikrát. Rodák z Mladé Boleslavi, kterému od dubna pomáhá bývalý čtvrtý hráč světa a jeden z nejlepších českých tenistů v historii Tomáš Berdych, vyřadil Sebastiana Ofnera a členy TOP 20 a finalisty generálky v Eastbourne Francisca Cerúndola a Tommyho Paula. Další z jeho parádních tažení skončilo v osmifinále po skreči proti Daniilovi Medveděvovi.

Statistiky zápasu Lehečka - Medveděv

Lehečka tahal od začátku zápasu za kratší konec a po úvodním dějství se nechal ošetřovat. Před předčasným koncem kvůli zranění pravé nohy třikrát ztratil servis a čelil celkem 14 brejkbolovým hrozbám, přičemž sám si ani jednu příležitost nevypracoval. Utkání trvalo jen hodinu a 19 minut.

Medveděv postupem mezi nejlepší osmičku zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Teprve podruhé v open éře (Australian Open 2021) jsou ve čtvrtfinále mužské dvouhry na grandslamech tři Rusové (ještě Andrej Rubljov a Roman Safiullin).

Get well soon, @jirilehecka!



Injury forces Lehecka to retire against Medvedev.@Wimbledon | #Wimbledon



pic.twitter.com/XA0lPP3CrK