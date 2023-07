Djokovič překonal Samprase. Po bitvě s Hurkaczem vyhrál 32. zápas v řadě ve Wimbledonu

Novak Djokovič letos pokračuje v dominanci na grandslamech. V Austrálii ztratil v sedmi zápasech jediný set a úvodní major roku ovládl už podesáté a na pařížské antuce navzdory mizerné přípravě zvedl nad hlavu už 23. grandslamovou trofej, čímž stanovil nový mužský rekord.

Jeho úsilí o překonávání a dorovnávání rekordů ale rozhodně nekončí. Ve Wimbledonu může dorovnat absolutní rekordmanku v počtu grandslamových vavřínů Margaret Courtovou a také rekordmana Rogera Federera, jenž v tenisovém svatostánku triumfoval osmkrát.

Statistiky zápasu Djokovič - Hurkacz

Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků nejslavnějšího turnaje vyhrál v All England Clubu už 32. zápas v řadě a překonal svého idola Peta Samprase. Delší vítěznou sérii v tomto dějišti předvedli už jen Björn Borg (41) a Federer (40). Navíc už přes 10 let neprohrál na centrálním dvorci, naposledy ve finále ročníku 2013 s Andym Murraym.

Srb, který jako jediný ovládl všech devět podniků Masters, a to dokonce dvakrát, a má nejvíce týdnů na postu světové jedničky v historii, prošel do osmifinále letošního Wimbledonu bez ztráty setu. V osmifinále, které rozehrál už v neděli, měl ale plné ruce práce s Hubertem Hurkaczem.

Polák, jenž právě ve Wimbledonu ukončil kariéru Federera, předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů. Vysokou úspěšností dělového prvního servisu favorizovaného Djokoviče deptal a zasypal ho 33 esy.

Djokovič ale zase našel recept na postup. V neděli se po dvou zvládnutých tie-breacích dostal do vedení 2:0 na sety, ačkoli v tom úvodním čelil třem setbolům v řadě. Na grandslamech zvládl 14 tie-breaků po sobě v jedné sezoně a už ten 13. byl rekordní.

Zápas pokračoval kvůli večerce ve 23:00 tamního času až v pondělí. Djokovičovi dlouho trvalo, než našel ve výměnách rytmus a třetí set ztratil, když nedokázal sadu dotáhnout do dalšího tie-breaku.

Ve čtvrtém dějství ale využil nižší procentuální úspěšnosti trefených prvních servisů soupeře a ve svém jubilejním 100. zápase v All England Clubu nakonec uspěl (bilance 90:10). Na vítězství se nadřel, přestože zaznamenal 44 vítězných úderů a jen 16 nevynucených chyb.

[2] @DjokerNole hits 18 aces, earns his 90th #Wimbledon victory and defeats [17] #Hurkacz 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 to reach his 14th quarter-final at #SW19.#Djokovic improves winning streaks of:

- 43 on Centre Court

- 32 @Wimbledon

- 32 on grass

- 25 in #GrandSlam tournaments