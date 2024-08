Lehečka: Nejdůležitějším bylo hrát bez bolesti. Výhra? Jen bonus

18:22

Auger-Aliassime zvítězil po sérii tří porážek

Félix Auger-Aliassime 11 dní po dvou prohrách v boji o olympijskou medaili a týden po krachu na domácí půdě v Montrealu zvládl vstup do dalšího podniku Masters 1000 v Cincinnati. Kanadský čtvrtfinalista z let 2021 a 2022 přehrál snadno 6:3, 6:1 domácího Aleksandara Kovacevice a připsal si teprve pátou letošní výhru na outdoorovém hardu. Ve druhém kole by měl vyzvat v repríze olympijského čtvrtfinále Nora Caspera Ruuda (H2H 4:4), který v posledních dnech laboroval s nemocí.