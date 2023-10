Lehečka nenašel recept na krizi ani na Masters v Paříži, ztroskotal hned na trápícím se Bautistovi

Jiří Lehečka navzdory momentální krizi prožívá nejlepší sezonu kariéry. Na Australian Open si připsal premiérovou výhru v hlavních soutěžích majorů a nakonec se stal prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech. V Dauhá byl několikrát jediný míček od prvního finále na turnajích ATP, v Monte Carlu poprvé došel do osmifinále podniků Masters, ve Winston-Salemu si zahrál o titul a díky všem těmto úspěchům se vyšplhal do TOP 30 žebříčku.

Po prohraném finále ve Winston-Salemu s antukářem Sebastiánem Báezem se však nejlepší Čech v žebříčku ohromně trápí. Nepočítaje tři dvousetové výhry v Davisově poháru prohrál sedm z posledních devíti zápasů. Na závěrečném Masters roku v pařížské hale Bercy přitom narazil na Roberta Bautistu, který před cestou do francouzské metropole nezvládl šest z posledních sedmi utkání. Příznivého losu pro úvodní duel ale nevyužil.

Rodák z Mladé Boleslavi loni právě v halových podmínkách prorazil na hlavní okruh, když se senzačně probojoval z kvalifikace až do semifinále v Rotterdamu. Letos se mu však na halových betonech vůbec nedaří. To se potvrdilo proti zkušenému Španělovi, jenž v posledních týdnech prohrál s Billym Harrisem, Eliasem Ymerem a Boticem van de Zandschulpem.

Lehečka se velmi rychle dostal do manka dvou brejků, pak sice snížil z 1:4 na 3:4, nicméně ztrátu úvodního dějství už zažehnat nedokázal. Ještě horší výkon předvedl ve druhé sadě, ve které uhrál na returnu pouze jeden bod a stejně jako v prvním setu ztratil dvakrát podání. Sezonu by měl zakončit v příštím týdnu v hale v Métách a poté ho čeká ještě finálový turnaj Davis Cupu.

