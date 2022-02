Lehečka opět vylepšil své maximum, Brenda Fruhvirtová znovu vylétla

Jiří Lehečka se v posledním týdnu žádného turnaje nezúčastnil, přesto si znovu vylepšil své maximum, patří mu 92. pozice. Brendě Fruhvirtové se započetl druhý triumf v argentinském Tucumánu, 14letá Češka je už v páté stovce. V příštím týdnu by mohlo dojít ke změně mužské světové jedničky.

Jiří Lehečka zazářil hned při svém debutu v hlavních soutěžích turnajů ATP, když se v Rotterdamu z kvalifikace probojoval až do semifinále, zajistil si premiérový posun do elitní stovky žebříčku a pozici české jedničky. Momentálně je už na 92. místě, to je polepšení o tři příčky. V první polovině druhé stovky figurují Jiří Veselý, Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář.

Za týden by mohlo po dlouhé době dojít na střídání na tenisovém trůnu. Novak Djokovič je v čele 86. týdnem za sebou a 361. celkově, ale pozici světové jedničky mu může sebrat Daniil Medveděv. Ten má vše ve svých rukou: pokud získá titul v Acapulcu, posune se na první místo žebříčku bez ohledu na Djokovičův výsledek na souběžně hraném turnaji v Dubaji.

"Má to ve svých rukou, zaslouží si být jedničkou. Jednou se to stane. Pokud to bude už tento týden, budu první, kdo mu pogratuluje," uvedl na webu ATP Tour Djokovič, jenž přišel o velký náskok vzhledem k tomu, že kvůli chybějící vakcinaci proti koronaviru nemohl obhajovat loňský titul na Australian Open.

Muži měli v předchozím týdnu na programu celkem čtyři turnaje. V Dauhá se radoval Roberto Bautista (10. titul), v Rio de Janeiru Carlos Alcaraz (2., poprvé v Top 20), v Delray Beach Cameron Norrie (3.) a v Marseille Andrej Rubljov (9.).

Finalisté posledních turnajů

7. (7.) Rubljov (Rus.), Marseille vítěz

9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.), Marseille finalista

12. (13.) Norrie (Brit.), Delray Beach vítěz

13. (14.) Schwartzman (Arg.), Rio de Janeiro finalista

15. (16.) Bautista (Šp.), Dauhá vítěz

18. (20.) Opelka (USA), Delray Beach finalista

19. (22.) Basilašvili (Gruz.), Dauhá finalista

20. (29.) Alcaraz (Šp.), Rio de Janeiro vítěz

Největší skoky v první stovce

↑ 76. (100.) F. Cerúndolo (Arg.)

↓ 126. (88.) Čorič (Chorv.)

Skok do první stovky

98. (103.) Dellien (Bol.)

100. (105.) Kudla (USA)

Vypadnutí z první stovky

102. (67.) Mager (It.)

105. (97.) Albot (Mol.)

126. (88.) Čorič (Chorv.)

Brendě Fruhvirtové se započetl druhý triumf na argentinské antuce (W25) a 14letá Češka znovu vylétla směrem vzhůru, tentokrát o 176 příček na 435. místo. Českou ženskou jedničkou zůstala Barbora Krejčíková, jež je navzdory vyřazení ve druhém kole turnaje v Dubaji stále třetí. Ze čtvrtého místa na páté klesla zraněná Karolína Plíšková. Žebříčku nadále kraluje Ashleigh Bartyová.

V Dubaji se nakonec radovala Jelena Ostapenková. Čtyřiadvacetiletá Lotyška získala svůj pátý titul, ve finále porazila svou vrstevnici Veroniku Kuděrmetovovou, vrátila se do Top 20 a je aktuální světovou třináctkou.

Finalistky posledního turnaje

13. (21.) Ostapenková (Lot.), Dubaj vítězka

25. (31.) Kuděrmetovová (Rus.), Dubaj finalistka

Největší skoky v první stovce

↑ 79. (91.) Minnenová (Belg.)

↓ 86. (61.) Martičová (Chorv.) a 111. (86.) Potapovová (Rus.)

Skok do první stovky

99. (101.) A. Bogdanová (Rum.)

100. (102.) Kalinská (Rus.)

Vypadnutí z první stovky

101. (98.) Mladenovicová (Fr.)

111. (86.) Potapovová (Rus.)