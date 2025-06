Lehečka po parádním výkonu přejel Dialla. Zahraje si 20. čtvrtfinále na okruhu ATP

ATP QUEEN´S CLUB - Jiří Lehečka (23) na letošních travnatých turnajích našel svou nejlepší formu. V londýnském Queen's Clubu přehrál kanadského ranaře Gabriela Dialla (23), navázal na skalp Alexe de Minaura a postoupil do svého jubilejního 20. čtvrtfinále na okruhu ATP.

Diallo – Lehečka 4:6, 2:6

Jiří Lehečka si na okruhu ATP zahraje jubilejní 20. čtvrtfinále. Tohoto milníku dosáhl na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde porazil ve dvou sadách kanadského střelce Gabriela Dialla.

Lehečka už ve třetím gamu využil svůj druhý brejkbol a vedení už udržel až do konce sady. Český tenista dominoval především na svém prvním podání, po kterém ztratil jediný bod. Žádný brejkbol soupeři nenabídl.

Kanaďanovi, který přijel do Londýna po premiérovém triumfu na okruhu ATP v Hertogenboschi, sebral podání hned dvakrát v úvodu druhého dějství a odskočil do vedení 4:0. Na podání už do konce duelu neztratil ani fiftýn a po suverénní výhře postoupil mezi osmičku nejlepších.

Rodák z Kněžmostu překonal zdejší maximum a navázal na skalp turnajové pětky Alexe de Minaura, kterého vyprovodil taktéž ve dvou setech. V boji o semifinále bude mít Lehečka přijatelného soupeře, utká se s vítězem duelu mezi Jacobem Fearnleym a Corentinem Moutetem.

Statistiky zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

Na trávě tak český tenista nachází formu z úvodu sezony, kdy vyhrál turnaj v Brisbane, postoupil do osmifinále Australian Open a semifinále v Dauhá. Po skalpu Carlose Alcaraze však přišla krize, která trvala až do podniku v Hamburku.

Výsledky turnaje ATP 500 v Queen's Clubu

