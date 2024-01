Lehečka pokračuje na vítězné vlně i v Melbourne, Veselý neudržel vedení proti Filsovi

Jiří Lehečka minulý týden v Adelaide přerušil sérii pěti porážek, po čtyřech měsících vyhrál dva zápasy po sobě a nakonec své druhé finále na okruhu ATP přetavil v premiérový titul.

V pravou chvíli si zvedl sebevědomí a vytvořil bodový polštář, neboť triumfoval pouhé tři dny před zahájením obhajoby svého nejlepšího grandslamového výsledku. Loni na Australian Open vyřadil Bornu Čoriče, Camerona Norrieho či Félixe Augera-Aliassimea a dokráčel až do čtvrtfinále.

V Melbourne svou formu v úvodním kole potvrdil. Na kurtu číslo 13 potvrdil roli favorita proti Bernabému Zapatovi, španělského antukáře přehrál za hodinu a 42 minut hladce 6:3, 6:2, 6:3 a oplatil mu tři roky starou porážku z finále antukového challengeru v polské Poznani.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi získal první set díky brejku v šesté hře, ve druhé sadě sebral Zapatovi servis dokonce třikrát. Ve třetím setu odvrátil český tenista za stavu 1:2 tři brejkboly, v sedmé hře naopak prolomil soupeřovo podání a později využil hned první mečbol.

Dvaatřicátý nasazený Lehečka soupeře přehrál v poměru vítězných míčů 33:16 a udělal jen 20 nevynucených chyb. Od porážky se světovou jedničkou Novakem Djokovičem v United Cupu vyhrál již šestý zápas v řadě.

Ve druhém kole 23. hráč světa Lehečka narazí na hráče z chvostu první světové stovky Alexe Michelsena. S o tři roky mladším Američanem se utká poprvé.

Aktuálně až 293. hráč světa Jiří Veselý startující díky chráněnému žebříčku podlehl 6:4, 5:7, 2:6, 3:6 devatenáctiletému Arthuru Filsovi a prohrál i třetí letošní zápas. Proti o jedenáct let mladšímu Francouzi spáchal 41 nevynucených chyb a zahrál jen 16 vítězných míčů, soupeř jich měl 66. Rodák z Bondoufle si pomohl si také 18 esy.

Veselý sice získal proti 34. hráči světa a čerstvému semifinalistovi z Aucklandu první set, Fils už ale zůstal v dalším průběhu na servisu stoprocentní a díky čtyřem brejkům duel otočil. Při své premiéře v Melbourne tak mohl po dvou hodinách a 44 minutách slavit postup, ke kterému mu pomohla i početná skupina francouzských fanoušků.

Třicetiletý rodák z Příbrami skončil na Australian Open posedmé z devíti účastí hned v prvním kole. Po jedné výhře si připsal pouze v letech 2018 proti krajanu Václavu Šafránkovi a 2021 po pětisetové bitvě s Belgičanem Kimmerem Coppejansem.

Fils si při debutu na Australian Open připsal druhou grandslamovou výhru. Tu první slavil loni na US Open, kdy po pětisetovém boji zdolal Tallona Griekspoora. A právě s Nizozemcem, který udolal po takřka čtyřhodinovém boji 2:6, 3:6, 7:6, 6:4, 7:5 Rusa Romana Safiullina a podruhé v kariéře otočil zápas z 0:2 na sety, si zahraje o překonání grandslamového maxima.

