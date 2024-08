Lehečka poprvé prošel do druhého kola US Open, zraněný Fucsovics mu ve čtvrtém setu vzdal

US OPEN - Jiří Lehečka (22) si při svém čtvrtém startu ve Flushing Meadows připsal premiérový postup do druhého kola US Open. Nejlepší Čech v žebříčku ATP prohrál úvodní set, ale pak proti zdravotně indisponovanému Mártonovi Fucsovicsovi (32) dominoval, než mu maďarský protivník za stavu 6:1, 4:6, 3:6, 0:3 ze svého pohledu vzdal. O třetí kariérní účast ve třetím kole grandslamů se rodák z Mladé Boleslavi, který se vrací po dlouhé zdravotní pauze, popere s domácím kvalifikantem Mitchellem Kruegerem (30).

Jiří Lehečka je poprvé ve druhém kole US Open (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)