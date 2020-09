Lehečka při premiéře v semifinále challengeru neudržel vedení proti Majchrzakovi

Jiří Lehečka v Prostějově proměnil start na divokou kartu ve skalp tří hráčů druhé světové stovky a postup do semifinále. Až dosud přitom nebyl ani ve čtvrtfinále.



V boji o finále už však 18letý Čech na skalpy Portugalce Frederica Ferreiry, Srba Nikoly Milojeviče a Slováka Filipa Horanského nenavázal. S téměř bezchybným šestým nasazeným Polákem Kamilem Majchrzakem prohrál 6-4 1-6 2-6.



První set vybojoval aktivně hrající Lehečka díky brejku na 5-4. Set posléze uzavřel čistou hrou a esem. Od druhé sady si ale "vylámal zuby" na přesně hrajícím soupeři, který skoro nezkazil míč, a ve zbylých dvou setech už získal jen tři hry.



"Mám za sebou dobrý turnaj, tři vyhraný zápasy, ale dneska už to bohužel nevyšlo. Byl solidní od začátku do konce a nedělal zbytečné chyby," řekl svěřenec Michala Navrátila v České televizi. "Odnáším si hodně cenných zkušeností."



562. hráč světa Lehečka postupem do semifinále zaznamenal svůj dosud nejlepší výsledek na turnaji kategorie challenger. Díky tomu se posune na začátek páté stovky žebříčku ATP (cca na 403. místo) a vylepší si osobní maximum, kterým je 472. pozice z loňska.



24letý Majchrzak dosud vyhrál jen dva challengery, naposledy triumfoval loni na antuce v Ostravě. O celkově třetí titul se utká s nejvýše nasazeným Pablem Andújarem. Španělský obhájce titulu si v druhém semifinále poradil snadno 6-0 6-3 s třetím nasazeným Italem Stefanem Travagliou.

• CHALLENGER PROSTĚJOV •

Česko, antuka, 132.280 eur

páteční výsledky (11. 09. 2020) • Dvouhra - semifinále • Majchrzak (6-Pol.) - Lehečka (ČR) 4-6 6-1 6-2 Andújar (1-Šp.) - Travaglia (3-It.) 6-0 6-3