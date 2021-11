Lehečka první halový titul nezískal, ve finále v Pau podlehl Albotovi

Jiří Lehečka se v závěru sezony dostal do herní pohody. V uplynulých třech týdnech zvládl na třech halových challengerech v Evropě pokaždé první kolo, minulý týden v Bratislavě se prodral do čtvrtfinále a dnes ve francouzském Pau si zahrál finále, v hale vůbec poprvé.



Dvacetiletý Čech po výhrách nad domácími soky Gillesem Simonem, Calvinem Hemerym a Haroldem Mayotem a druhým nasazeným Dánem Holderem Runem nestačil až na bývalého 39. hráče světa Radu Albota z Moldávie.



V prvním setu Lehečka dvakrát neudržel podání a po půl hodině hry sadu ztratil. Ve druhém setu český tenista za stavu 1-0 nevyužil dva brejkboly a v dalším průběhu si už oba tenisté bez potíží hlídali své servisy. Rozhodnout musel tie-break, ve kterém uspěl zkušenější Albot.







Vítěz dvou letošních antukových challengerů Lehečka hrál finále challengeru počtvrté v sezoně i v kariéře. Dosud si v něm zahrál jen na antuce, tituly slavil v červenci v Tampere a v září v Bukurešti triumfoval.



Lehečka si tento týden zajistil ve světovém žebříčku premiérový posun do Top 150, nově by měl figurovat na 138. místě. Nyní se přesune na Davis Cup do Innsbrucku.



32letý Albot zaznamenal celkově 8. challengerový titul a vůbec premiérový v hale. Na triumf čekal od února 2019, kdy v Delray Beach slavil své jediné vítězství na okruhu ATP.

• CHALLENGER PAU •

Francie, tv. povrch / hala, 88.520 eur

nedělní výsledky (21. 11. 2021) • Dvouhra - finále • Albot (7-Mold.) - Lehečka (ČR) 6-2 7-6(5)