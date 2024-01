Lehečka se těší na domácí atmosféru v Davis Cupu. S Austrálií byl spokojený, první titul bere jako bonus

Jiří Lehečka (22) si užívá úspěšný vstup do sezony a věří, že na něj naváže i ve víkendové kvalifikaci Davisova poháru proti Izraeli. Českou jedničku povzbudil v lednu premiérový triumf na turnaji ATP v Adelaide a chce atakovat během roku umístění v první dvacítce světového žebříčku. Před utkáním s Izraelem ve Vendryni se těší po pěti letech na domácí podporu a novinářům při on-line setkání řekl, že udělá vše, aby Češi splnili roli favoritů.

"Po příletu z Austrálie jsem měl pár dní volno. Byl jsem v Praze, kde jsem byl u Martina Janouška (fyzioterapeuta), protože mě v průběhu celého australského léta trochu bolelo rameno. Poté jsem už přejel do Prostějova, kde jsem měl ve čtvrtek, pátek a sobotu velice náročný tréninkový blok. Včera jsem si odpočinul a dnes už byl naprosto v pohodě připravený skočit na kurt," uvedl Lehečka.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi otevřel sezonu v United Cupu smíšených týmů. Po něm získal premiérový titul v Adelaide. Na Australian Open ale dohrál ve 2. kole a nenavázal na loňské čtvrtfinále. "Byl to hodně hektický měsíc, ale vzpomínám na něj rád, protože se mi potvrdilo, že v Austrálii hrát umím. Minulý rok jsem to ukázal na Australian Open, tento rok v Adelaide. Doufám, že příští rok to bude na obou turnajích," podotkl Lehečka.

Premiérovou trofej z Adelaide, kde porazil ve finále Brita Jacka Drapera, už má doma. "Hrál jsem tam skvěle a cítil se dobře. Podmínky mi sedly. Předváděl jsem tenis, který jsem od sebe očekával a na který jsme s týmem směřovali přípravu. A že dopadl titul, je bonus. Určitě je to krásný zážitek, na který budu do smrti vzpomínat. První titul je první titul," doplnil Lehečka.

Brzkým úspěchem si splnil jeden z cílů, který si do sezony předsevzal. "Je to fajn pocit, že se mi to podařilo takhle brzy. Nechci ale cíle nějak posouvat. Dal jsem si metu skončit v první dvacítce, to je cíl číslo jedna. Titul už mi nikdo nevezme. Pokud se dostanu do dalších finále, půjdu do nich víc uvolněný," řekl Lehečka.

Jednatřicátý hráč světa se připravuje na kvalifikaci Davis Cupu, která se proti Izraeli uskuteční v sobotu a neděli. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gaza ho budou provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Utkání se odehrají ve Sportovním areálu Vitality Slezsko ve Vendryni. Kapacita haly je 1200 fanoušků a už nyní je vyprodáno.

"Na to, jak je hala malinká, tak kurt vypadá skvěle. Herně je to fajn, míče jsou stejné jako na Australian Open. Cítíme se dobře. Myslím, že nám to všem sedí. Na to, že tu bude jen 1200 lidí, je to hezká hala," řekl Lehečka.

Češi se doma v Davis Cupu představí po pěti letech. Naposledy hráli před svými fanoušky v roce 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku "Strašně moc se těším. Myslím, že kdyby byla větší hala, přišlo by lidí o dost víc. Nedá se ale nic dělat, musíme to přijmout. Pro nás je hlavní, že hrajeme doma a můžeme po pěti letech ukázat daviscupový tenis českým fanouškům. To je něco, co je pro nás hlavní a největší motivace," uvedl Lehečka.

S Izraelem se Češi utkají podruhé v krátké době, před necelými dvěma lety vyhráli baráž v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Lehečka tehdy zařídil dva body. "V Davis Cupu je to vždy trochu jiné a atmosféra vás dokáže vyburcovat úplně k jiným výkonům. Proti Izraelcům jsme hráli i předloni v Tel Avivu a byl to tam obrovský boj. Teď bude výhoda domácího prostředí na naší straně. Budeme se snažit to vzít poctivě, dát do toho vše a vyhrát," dodal Lehečka.