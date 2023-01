Lehečka v Aucklandu vyhrál souboj kvalifikantů a vyzve světovou dvanáctku Norrieho

Jiří Lehečka loni v únoru zazářil postupem z kvalifikace do semifinále podniku ATP 500 v Rotterdamu, debutoval v Top 100 a usadil se na hlavním okruhu. Na další výraznější úspěch na nejvyšší tour čekal velmi dlouho a dosáhl na něj až v samotném závěru sezony, když postoupil do finále Turnaje mistrů pro mladíky.

Jednadvacetiletého rodáka z Mladé Boleslavi výsledek v Miláně zřejmě pořádně povzbudil, protože zatím prožívá parádní vstup do aktuálního tenisového roku. Po United Cupu, kde statečně vzdoroval Taylorovi Fritzovi a vyšlápl si na Alexandera Zvereva, zvládl v Aucklandu dvoukolové boje o hlavní soutěž a dnes vyhrál 6-3 7-5 souboj kvalifikantů s Thiagem Monteirem.

Czech ➕@jirilehecka defeats Thiago Monteiro 6-3 7-5 to set a round 2 clash with Cam Norrie at #ASBClassic pic.twitter.com/Uilu6mIef7