Lehečka v Bělehradu v souboji o čtvrtfinále neudržel vedení proti Rubljovovi

Jiří Lehečka se na turnajích ATP poprvé představil v únoru v Montpellieru a vypadl hned na úvod kvalifikace. V Rotterdamu se ovšem z kvalifikačních bojů probojoval až do semifinále, díky kterému debutoval v Top 100 žebříčku, a dvoukolové síto zvládl také před týdnem v Monte Carlu při své premiéře na Masters a v Bělehradu.

V srbské metropoli podruhé na této úrovni dokázal na kvalifikaci navázat, když znovu po týdnu porazil Henriho Laaksonena. V utkání druhého kola měl na dosah premiérový skalp hráčů Top 10. K němu měl blízko už v Rotterdamu proti Stefanosovi Tsitsipasovi, ale ani dnes proti světové osmičce Andrejovi Rubljovovi nedotáhl do vítězného konce vedení 1-0 na sety.

Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi v úvodních dvou sadách čelil jedinému brejkbolu, který odvrátil, přesto dokázal Rubljov stav srovnat. V rozhodujícím dějství Lehečka ztratil hned úvodní game na servisu, pak nevyužil dvě šance na rebrejk a už nedokázal Rusovi vzdorovat.

Rubljov se svého čtvrtfinálového protivníka dozví po skončení duelu mezi Holgerem Runem a Tarem Danielem.

