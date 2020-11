Lehečka v Bratislavě prohrál třísetový souboj s Italem Violou

Jiří Lehečka si po restartu sezony zahrál 3. kolo na challengeru na Štvanici a v Prostějově došel až do svého prvního semifinále. V polovině září dokonce na Žižkově získal první titul z podniku Futures.



Od té doby se ale čerstvě devatenáctiletému Čechovi přestalo dařit a tři ze čtyř akcí pro něj skončily po úvodním vystoupení.



Minulý týden neuspěl v kvalifikaci challengeru v německém Eckentalu proti domácímu Marvinu Möllerovi, který to pak dotáhl nečekaně až do semifinále. A dnes v prvním kole challengeru v Bratislavě, kde startoval díky divoké kartě, 355. hráč světa Lehečka podlehl 6-2 4-6 6-7 Italu Matteu Violovi.



Ve slovenské metropoli tak z Čechů pokračuje už jen Tomáš Macháč, který prošel kvalifikací a včera se přes Kanaďana Brydana Schnura dostal do 2. kola. V něm narazí na třetího nasazeného Poláka Kamila Majchrzaka, který dnes smetl 6-2 6-1 domácího Alexe Molčana.



Vstup do turnaje zvládl jediný hráč Top 100 v pavouku Fin Emil Ruusuvuori, jenž si poradil s Kanaďanem Stevenem Diezem. Naopak druhý nasazený Japonec Jasatuka Učijama skončil už včera po porážce se Slovincem Blažem Rolou.

• CHALLENGER BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 44.820 eur

úterní výsledky (10. 11. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Viola (It.) - Lehečka (ČR) 2-6 6-4 7-6(5) Ruusuvuori (1-Fin.) - Diez (Kan.) 6-3 6-3 Majchrzak (3-Pol.) - Molčan (SR) 6-2 6-1