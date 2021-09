Lehečka v Bukurešti vyřadil jedničku Travagliu a je potřetí ve finále challengeru

Před dvěma měsíci ve finském Tampere si Jiří Lehečka zahrál poprvé ve finále challengeru a hned získal titul. Týden na to si zahrál finále i v Poznani, kde sice netriumfoval, ale trofej si odvezl alespoň ze čtyřhry.



Na dalších třech challengerech se pak dostal do útlumu, když vyhrál pouze jeden ze čtyř zápasů. Mezitím si odbyl premiéru v kvalifikaci grandslamu, na US Open skončil v závěrečném třetím kole.



Tento týden se však vrátil zpátky do formy. V rumunské Bukurešti ve čtyřech zápasech neztratil ještě ani set a potřetí postoupil do finále. Opět na antuce.



Po třech výhrách nad papírovými outsidery 19letý Čech vyřadil i nejvýše nasazeného Itala Stefana Travagliu. 98. hráče světa porazil 6-3 7-6, přestože do zápasu vstoupil ztrátou servisu a ve druhém setu neudržel vedení 2-0 a za stavu 5-6 musel odvracet dva setboly.



O druhý titul si 197. hráč světa Lehečka zahraje se Slovákem Filipem Horanským, kterého v jediném vzájemném duelu loni na domácím challengeru v Prostějově smetl dvakrát 6-1.



Postupem do finále si Lehečka zajistil vylepšení žebříčkového maxima, nejhůře by měl figurovat na 186. místě.

• CHALLENGER BUKUREŠŤ •

Rumunsko, antuka, 44.820 eur

sobotní výsledky (25. 09. 2021) • Dvouhra - semifinále • Lehečka (8-ČR) - Travaglia (1-It.) 6-3 7-6(3) Horanský (SR) - Giustino (It.) 6-3 4-6 6-2