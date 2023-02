Lehečka v Dauhá začal výhrou nad Džumhurem

Jiří Lehečka po skvělé jízdě do čtvrtfinále Australian Open dovedl české tenisty na finálový turnaj Davis Cupu a nyní v Dauhá po krátkém odpočinku zvládl vstup i do třetího letošního turnaje.



V katarské metropoli 21letý rodák z Mladé Boleslavi zdolal 6-3 7-6 Bosňana Damira Džumhura. Po nezdaru na halovém challengeru a třísetové výhře v kvalifikaci na antuce v Mnichově ho poprvé porazil ve dvou setech.



Lehečka sice do zápasu vstoupil ztrátou podání, ale okamžitě bývalému 23. hráči světa figurujícímu aktuálně až ve třetí světové stovce odskočil na 4-1 a set získal za 37 minut. Ve druhé sadě český mladík promarnil vedení 5-3 a za stavu 5-6 a 0-30 byl dva míčky od ztráty sady. K setbolu ale soupeře nepustil, získal 11 z 14 posledních bodů a letošní zápasovou bilanci vylepšil na 11-3.



O postup do čtvrtfinále si Lehečka zahraje s Emilem Ruusuvuorim, který vyřadil šestého nasazeného Brita Daniela Evanse. S o dva roky starším Finem se loni na podzim utkal dvakrát v evropských halách a neuhrál proti němu ani set.



Na turnaji ATP se dnes poprvé v historii představil tenista z Jordánska. Na divokou kartu startující 19letý Abedallah Shelbayh, který loni vyhrál tři turnaje ITF a před dvěma dny si v Bahrajnu zahrál své první finále na challengeru, podlehl 3-6 6-3 4-6 Korejci Soonwoo Kwonovi.







Ze hry venku je předloňský šampion a loňský finalista Nikoloz Basilašvili. Gruzínský tenista, který za poslední rok jen dvakrát vyhrál dva zápasy po sobě a vypadl z Top 100, letos v Dauhá neprošel kvalifikací a neuspěl ani jako náhradník v hlavní soutěži. V té podlehl 6-7 7-6 4-6 úspěšnému kvalifikantovi Alexandremu Mullerovi z Francie, jenž v kvalifikaci přežil mečbol proti Tomáši Macháčovi.

• ATP 250 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 1.485.775 dolarů

úterní výsledky (21. 02. 2023) • Dvouhra - 1. kolo • Lehečka (ČR) - Džumhur (Bos.) 6-3 7-6(3)

Ruusuvuori (Fin.) - Evans (6-Brit.) 7-5 6-4 Van de Zandschulp (8-Niz.) - Ivaška (Běl.) 6-2 7-5 Griekspoor (Niz.) - Halys (Fr.) 7-6(4) 4-6 7-6(5) Soonwoo Kwon (Korea) - Šalbáj (Jord.) 6-3 3-6 6-4 Müller (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 7-6(3) 6-7(8) 6-4