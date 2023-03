Lehečka v Indian Wells odvrátil setboly a slaví první výhru na akci Masters 1000

Jiří Lehečka si v lednu na Australian Open připsal první výhry na grandslamovém turnaji a nakonec v Melbourne prohrál až ve čtvrtfinále. A nyní při premiéře v Indian Wells si do statistik připsal také premiérové vítězství na podniku Masters 1000, na kterém startuje podruhé v kariéře.



21letý rodák z Mladé Boleslavi si v Kalifornii poradil s o šest let starším Francouzem Arthurem Rinderknechem. I vinou tří ztracených servisů zdolal hráče z osmé světové desítky až po téměř dvou hodinách boje 7-6 7-5.



V úvodu zápasu Lehečka neudržel dva ze tří servisů, ale pokaždé zareagoval rebrejkem. V dlouhém gamu za stavu 5-6 pak odvrátil dva setboly, v tie-breaku odskočil do vedení 6-2 a náskok už nepustil. Ve druhé sadě sice přišel o vedení 4-1, ale v 12. gamu svým celkově čtvrtým brejkem zápas ukončil.



Letošní zápasovou bilanci 47. muž světového žebříčku Lehečka vylepšil na 14-5, porážky utrpěl pouze se soupeři se zvučným jménem: Taylorem Fritzem, Cameronem Norriem, Stefanosem Tsitsipasem, Andym Murraym a Alexanderem Zverevem.



Ve druhém kole jediný český zástupce v mužském pavouku vyzve světovou sedmičku Andreje Rubljova (h2h 1-1), proti kterému si před třemi týdny v Dauhá připsal druhý skalp hráče Top 10 a první člena Top 5.



Nejvýše nasazeným je Španěl Carlos Alcaraz, který se v případě triumfu vrátí na post světové jedničky. Jeho největšími konkurenty jsou Daniil Medveděv a Stefanos Tsitsipas. Titul obhajuje domácí Taylor Fritz, z bývalých šampionů se představí ještě Brit Norrie a Rakušan Dominic Thiem.



Ze světové špičky nestartují 'pouze' obě největší hvězdy současnosti: Novak Djokovič, kterému nebyl umožněn vstup do USA, a zraněný Rafael Nadal.



14 zápasů neporažený Medveděv, který vyhrál tři turnaje během tří týdnů, začne proti Brandonu Nakashimovi (h2h 0-0). Americký tenista na úvod v souboji dvou domácích hráčů porazil 7-6 6-3 krajana a finalistu z roku 2012 Johna Isnera a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-1.

Composure Kept @b_nakashima gets his 3rd win over former Indian Wells finalist Isner to move into the 2nd round in the desert!#TennisParadise pic.twitter.com/62kIw4WVCK