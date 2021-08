Lehečka v kvalifikaci přežil mečboly proti Marčenkovi a výhra ho dělí od startu na US Open

US OPEN - Jiří Lehečka v New Yorku pokračuje v úspěšném debutu v kvalifikaci grandslamového turnaje. Dnes v New Yorku udolal po odvrácení dvou mečbolů 3-6 7-6(10) 6-4 Ukrajince Ilju Marčenka a postoupil do závěrečného 3. kola.