Lehečka v Pau zvládl bitvu s domácím Hemery a po týdnu je znovu ve čtvrtfinále

Jiří Lehečka už na třech halových challengerech v řadě zvládl první zápas a znovu po týdnu je dokonce ve čtvrtfinále. Ve francouzském Pau zvládl dva třísetové souboje s domácími hráči, po výhře nad bývalou světovou šestkou Gillesem Simonem si dnes poradil s Calvinem Hemerym.



20letý Čech zdolal o šest let staršího Francouze, jenž v minulosti klepal na dveře Top 100, ale aktuálně se v žebříčku ATP nachází na chvostu čtvrté světové stovky, po 2 hodinách a 42 minutách boje 7-6 4-6 7-5. Přestože využil jen 2 z 12 brejkbolů.



První set Lehečka získal díky odvrácení dvou setbolů za stavů 4-5 a 5-6 při svém servisu. V druhém dějství přišel v deváté hře poprvé v zápase o podání a i když měl v následném dlouhém gamu dva brejkboly, rebrejk se mu nepovedl.



V rozhodujícím setu se situace z toho druhého opakovala a Hemery za stavu 5-4 podával na vítězství. Do té doby byl na servisu stoprocentní, ale v klíčovém okamžiku o něj čistou hrou přišel. Lehečka následně získal i další dva gamy a bitvu ukončil.



Vítěz dvou letošních antukových challengerů Lehečka postoupil do osmého čtvrtfinále v sezoně a usilovat bude o páté letošní a celkově šesté challengerové semifinále. Jeho soupeřem bude i potřetí Francouz, v pátek vyzve o rok mladšího Harolda Mayota (h2h 0-0).



Lehečka, který je ve světovém žebříčku na svém maximu (159. místo), si v Pau odbývá generálku před daviscupovým týdnem v Innsbrucku.

• CHALLENGER PAU •

Francie, tv. povrch / hala, 88.520 eur

čtvrteční výsledky (18. 11. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Lehečka (ČR) - Hemery (Fr.) 7-6(4) 4-6 7-5