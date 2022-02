Lehečka v Rotterdamu po obratu zdolal van de Zandschulpa a je poprvé ve čtvrtfinále turnajů ATP!

Jiří Lehečka měl výborný vstup do letošní sezony, na challengeru v Traralgonu uhrál čtvrtfinále, následně prošel kvalifikací Australian Open a ve svém prvním zápase hlavní soutěže na grandslamech sebral set bývalé světové trojce Grigorovi Dimitrovovi.

Pak sice zaznamenal dvě nečekané a hladké porážky, ale v Rotterdamu se znovu rozjel. Po úspěšné kvalifikaci si zajistil debut v hlavních soutěžích turnajů ATP a vyřadil Denise Shapovalova (#12) a Botice van de Zandschulpa (#51). Před cestou do nizozemské haly přitom nikdy neporazil hráče Top 90 a měl na kontě jen dva skalpy členů nejlepší stovky.

Proti domácímu van de Zandschulpovi ale nezačal dobře, viditelně nervózní kupil nevynucené chyby a v úvodním dějství získal jediný game. Od druhé sady byl však lepším hráčem a na servisu znovu zaváhal až v koncovce rozhodujícího setu. Po fantastickém prohozu ale slavil rebrejk a utkání suverénně dopodával.

Dvacetiletý český kvalifikant má hratelné i čtvrtfinále. Narazí v něm na o čtyři měsíce mladšího Lorenza Musettiho. S Italem, který vyhrál dvakrát po sobě poprvé od loňského French Open, změří síly poprvé.

Lehečka si dnešním vítězstvím znovu vylepšil své žebříčkové maximum, v pondělí by měl figurovat okolo 110. místa. Pokud Jiří Veselý na challengeru v Indii nezíská titul, vystřídá na postu české jedničky Tomáše Macháče.

