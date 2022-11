Lehečka zítra vstoupí do Turnaje mistrů pro mladíky, na prestižní akci je prvním Čechem v historii

Jiří Lehečka vstoupí v úterý jako první Čech v historii do Turnaje mistrů pro hráče do 21 let. Rodák z Mladé Boleslavi vyzve v úvodním utkání Zelené skupiny v Miláně 119. hráče světa Francesca Passara, poté ho čekají další Ital Matteo Arnaldi (134.) a Američan Brandon Nakashima (49.). Do semifinále postoupí dva nejlepší, soutěž vyvrcholí 12. listopadu.

"Když máte šanci hrát takovýto turnaj, znamená to, že jste měli dobrý rok. Kvalifikovat se sem bylo na začátku sezony určitě jedním z mých velkých cílů a snů," řekl Lehečka na webu turnaje. "Vloni jsem skončil jako první náhradník, takže jsem se místo toho rozhodl hrát jinou soutěž. Byla to trochu smůla," doplnil dvacetiletý tenista.

Česká jednička a 74. hráč světového žebříčku letos debutoval na všech čtyřech grandslamech. Vedle semifinálové účasti na turnaji v Rotterdamu vyhrál srpnový challenger v Liberci. O tři měsíce dříve hrál finále také na challengeru v Mauthausenu.

"Je mi dvacet let, takže když jsem se dostal do první stovky, bylo to něco neuvěřitelného," řekl Lehečka. "Po Rotterdamu jsem sice nehrál nejlepší tenis, ale byla to pro mě obrovská zkušenost. Poprvé v životě jsem si užíval velké turnaje a snažil si zvyknout na tu úroveň a že jsem v top 100. Snažil jsem se svou hru zlepšovat," doplnil.

Lehečka měl původně v základní skupině narazit také na Holgera Runeho. Devatenáctiletý Dán se však po vítězství na Masters v Paříži z Next Gen ATP Finals odhlásil a bude plnit roli náhradníka pro Turnaj mistrů. V Miláně jej nahradil právě Arnaldi.

Již dříve se ze soutěže, která se koná od roku 2017, omluvil loňský šampion a lídr žebříčku Španěl Carlos Alcaraz. Chybí také patnáctý hráč světa Ital Jannik Sinner. "Sleduji tenhle turnaj od začátku a vidím, jak se mladým puškám daří a jak hrají. Pro mě je to jeden z největších turnajů a líbí se mi. Těším se na něj a udělám vše pro to, abych dosáhl co nejlepších výsledků," dodal Lehečka.

V Červené skupině se střetnou Ital Lorenzo Musetti (23.), Brit Jack Draper (41.), Chun-Hsin Tseng z Tchaj-wanu (90.) a Švýcar Dominic Stricker (111.).