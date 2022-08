Lehečkovi se generálka na US Open nepovedla, ve Winston-Salemu prohrál s Gojowczykem

ATP WINSTON-SALEM - Jiří Lehečka na svém jediném přípravném turnaji před US Open skončil v prvním kole. Na podniku ATP 250 ve Winston-Salemu 20letý Čech prohrál s Němcem Peterem Gojowczykem a neprodloužil vítěznou sérii z antukového challengeru.

Jiří Lehečka na začátku srpna vyhrál antukový challenger v Liberci, generálka na premiérové vystoupení v hlavní soutěži US Open mu ale nevyšla. Na svém jediném přípravném turnaji ve Winston-Salemu vypadl 60. hráč světa v prvním kole po porážce 4-6 3-6 s Němcem Peterem Gojowczykem.



Dvacetiletý Čech se na tvrdém povrchu představil po půl roce zápasení na antuce a trávě. O třináct let staršímu soupeři, jenž je v žebříčku na 111. místě a letos si prochází obrovskou krizí, sice dokázal v každém setu jednou vzít podání, sám ale o servis přišel celkově pětkrát. Šest bodů Gojowczykovi daroval dvojchybami.



V hlavní soutěži US Open bude Lehečka hrát poprvé, loni ve Flushing Meadows vypadl ve 3. kole kvalifikace. Přes první kolo dosud na žádném grandslamu nepřešel.