Lehká nervozita tam byla. Berdych má za sebou první den v roli nového kapitána Davis Cupu

Přestože má Tomáš Berdych (39) z Davisova poháru spoustu zkušeností a jako hráč pomohl Česku ke dvěma titulům, před dnešním debutem v nové roli kapitána byl lehce nervózní. Ocenil ale Jiřího Lehečku (23) a Tomáše Macháče (24), kteří mu pozici výhrami ulehčili. Tenisté vedou po prvním dnu kvalifikace nad Jižní Koreou 2:0 na zápasy a dělí je jeden úspěch od postupu. Berdych na tiskové konferenci také oznámil nové složení sobotní čtyřhry, do níž s Jakubem Menšíkem (19) nastoupí Macháč.

"Ano, do prvního zápasu tam ta lehká nervozita byla," řekl Berdych k duelu Lehečky s Gerardem Campanou Leem, který český hráč vyhrál 6:3, 6:3. Berdychovi ale usnadnil pozici fakt, že ještě vloni pomáhal Lehečkovi jako člen jeho trenérského týmu. "Tím to asi bylo lehce jednodušší, protože to je někdo, koho v těch zápasech víc znám. Obecně mi to ale kluci hodně ulehčili. Myslím, že jsme to zvládli a propluli tím dobře," doplnil.

Devětatřicetiletý Berdych, který týmovou soutěž vyhrál jako hráč v letech 2012 a 2013, nahradil vloni ve funkci Jaroslava Navrátila. Před dnešními zápasy vstával nezvykle dříve, aby byl co nejlépe nachystaný a připravený. Užil si také nástup na plochu a poslech státní hymny.

"Bylo to po delší době, ale ty příjemné pocity se s tím vždy vrací. V tomhle se mi to hodně vybavilo. Jen si člověk uvědomí, že stojí ne mezi hráči, ale je součástí toho týmu. Je to příjemná vzpomínka, osvěžení a odstartování nové cesty, na kterou se moc těším. Ta minulá mi přinesla spoustu hezkých vzpomínek," podotkl Berdych.

Během utkání se snažil hráčům pomáhat, ale zároveň je příliš nerušit v jejich soustředění. Hlídal si to při utkání Macháče s Kwon Sun-uem, které český tenista vyhrál 6:2, 6:2.

"Tím, že Tomáše ze zápasů neznám, tak ze začátku jsem vnímal, jak je soustředěný a uzavřený do sebe. A asi po druhém gamu jsem si rychle vybavil, že mi to dost něco připomíná. V tomhle jsem rychle zabral, že chápu, co se na té lavičce děje. Že je lepší jen stát na boku, dát mu 'high five' a jede se dál," uvedl Berdych.

U Lehečky bylo vedení lehce jiné. I kvůli pomalejší hře soupeře přispěl Berdych některými poznatky. "Bylo tam pár drobností, o kterých jsme se bavili. Nic většího ale potřeba nebylo," líčil Berdych.

V hledišti nechyběla rodina

V hledišti podporovala nového daviscupového kapitána rodina i manželka Ester. "Rodiče si to nikdy nenechají ujít, tenis mají moc rádi. A žena také. Říkala, že když jsem teď ten kapitán, že by měla jet. Je to vždy příjemné, když má člověk tu podporu kolem," podotkl Berdych.

Češi vedou po úvodních dvouhrách 2:0 a dělí je od postupu jedna výhra. "Není si na co stěžovat. Kluci to zvládli skvěle, navázali na super týden, který tady udělali, a dnes to vyústilo. Všichni víme, že potřebujeme ještě jeden bod a zítra na to máme tři pokusy. Pokusíme se udělat ten třetí hned tím prvním. A tím uzavřít první vstup do letošního daviscupového roku," řekl Berdych.

Rozhodnout mohou už ve čtyřhře. Do ní Berdych nově k Jakubu Menšíkovi nasadil Macháče, který nahradí původně nominovaného Adama Pavláska. Hrát by měli proti dvojici Nam Či-song a Čong Jon-Song se začátkem ve 12:00.

"Rozhodl jsem se tak proto, že jim věřím, že to utkání zvládnou a ten třetí bod přinesou. Ale hlavně, že to pro mě bude cenná informace do budoucna. Chtěl bych je vidět spolu odehrát utkání v Davis Cupu. Chci mít odškrtnuté všechny varianty a vědět, co bude nejlepší pro tým, abych pak někdy nenasazoval pár, který by měl otazník, že spolu ještě nehrál," doplnil Berdych.