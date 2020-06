Letošní US Open bude bez vozíčkářů. Nechutná diskriminace, zlobí se Australan Alcott

Pořadatelé ve středu představili plán omezení, která budou US Open od 31. srpna provázet. Vedle kompletního zrušení soutěží vozíčkářů se nebude hrát ani turnaj juniorů, kvalifikace dvouher či smíšená čtyřhra, na polovinu bude okleštěný i pavouk čtyřher.

"Myslel jsem, že jsem udělal dost pro to, abych se kvalifikoval - 2x šampion, číslo 1 ve světovém žebříčku. Bohužel mi schází ta jediná věc, na níž záleží - schopnost chodit. Nechutná diskriminace," napsal na twitteru Alcott, jenž má ve sbírce celkem deset grandslamových titulů.

Just got announced that the US Open will go ahead WITHOUT wheelchair tennis.. Players weren’t consulted. I thought I did enough to qualify - 2x champion, number 1 in the world. But unfortunately I missed the only thing that mattered, being able to walk. Disgusting discrimination