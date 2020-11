Lima: Coria přerušil sérii nezdarů v prvních kolech, Carballés ztratil jediný game

Federico Coria se v září poprvé posunul do Top 100, ale od té chvíle se mu přestalo dařit. Sice si třikrát zahrál na turnajích ATP (jednou prošel kvalifikací a dvakrát dostal šanci jako lucky loser), ale na pěti akcích po sobě včetně challengerů v hlavní soutěži nezvládl vždy hned svůj úvodní zápas. Naposledy před týdnem v Guayaquilu prohrál po nevyužití pěti mečbolů a 3 hodinách a 47 minutách boje.



Černou sérii přerušil až na challengeru v peruánské Limě, kde včera zahájil obhajobu loňského finále. 28letý Argentinec si poradil 6-2 6-4 se Španělem Mariem Villelou, kterého v Limě porazil i před rokem, a připsal si první výhru v hlavní soutěži od konce září, kdy postoupil do 3. kola Roland Garros.



Ve druhém kole 91. hráč světa Coria, o deset let mladší bratr bývalé světové trojky, finalisty French Open 2004 a vítěze dvou antukových Masters Guillerma Corii, narazí stejně jako loni na rozjetého krajana Francisca Cerundola (h2h 2-0). 22letý Argentinec dva dny po triumfu v ekvádorském Guayaquilu smetl 6-2 6-2 Nizozemce Jella Selse a připsal si už 14. výhru z posledních 16 utkání.



Suverénně zvládl svůj úvodní zápas druhý nasazený Roberto Carballés. Španělský favorit deklasoval 6-1 6-0 domácího Mauricia Echazu, který se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a svou nelichotivou bilanci v nich si pohoršil už na 1-26.



Carballés, který se snaží navázat na semifinále z Guayaquilu, se o postup do čtvrtfinále utká s Renzem Olivou z Argentiny (h2h 2-1).



Jediný český zástupce Vít Kopřiva vyhrál zápas 1. kola už v pondělí, kdy si poradil s Chilanem Mallou. O své čtvrté challengerové čtvrtfinále, kterým by vyrovnal nejlepší výsledek a zajistil by si premiérový posun do Top 300, se utká s Jesperem De Jongem.



Dvacetiletý Nizozemec, který si minulý týden v Guayaquilu zahrál semifinále, do soutěže vstoupil hladkou výhrou 6-2 6-4 nad americkým lucky loserem Collinem Altamiranem. Ten nahradil odstoupivšího čtvrtého nasazeného Španěla Jaume Munara.