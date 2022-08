Linda Fruhvirtová, Nosková a Svrčina úspěšně zahájili svůj debut na US Open, Forejtek ani Malečková se nekvalifikují

Linda Fruhvirtová má za sebou nepovedené měsíce na antukových a travnatých dvorcích, ale na venkovních betonech by se mohla vrátit na stabilnější vítěznou vlnu. V těchto podmínkách totiž zvládla více než 75% zápasů a posbírala všechny tři tituly na profesionální tour.

Sedmnáctiletá Češka si dnes odbyla svou premiéru na dospělém US Open a poradila si 6-3 6-3 s nasazenou Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. K postupu si pomohla sedmi esy, po prvním podání uhrála 90% bodů a mnohem méně chybovala. V následujícím kole narazí na Carolinu Alvesovou, Brazilku v únoru porazila její mladší sestra Brenda.

Úspěšný debut na dospělém US Open si připsala také Linda Nosková. Další ze 17letých českých nadějí, která na nedávném Livesport Prague Open slavila své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a díky semifinále debutovala v elitní stovce žebříčku, začala proti Katarzyně Kawaové a zkušenou Polku přehrála 6-1 7-6(2).

Zatímco v úvodním dějství na kurtu dominovala, ve druhém dvakrát nepotvrdila brejk, a dokonce byla dvakrát míček od situace, kdy by soupeřka podávala na zisk setu. V utkání trefila jen 14 vítězných úderů a udělala 25 nevynucených chyb. O možnost poprat se o hlavní soutěž si zahraje s bývalou světovou pětkou Eugenií Bouchardovou, jež se před týdnem vrátila po 17měsíční zdravotní pauze.

On the comeback trail@geniebouchard advances to Round 2 of Qualifying with a 6-3, 6-3 win over Yuki Naito. pic.twitter.com/JQUQrMEZww