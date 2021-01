Linda Fruhvirtová v Hamburku na první titul nedosáhla, ve finále nestačila na rozjetou Číňanku

Linda Fruhvirtová si na turnaji ITF W25 v Hamburku připsala čtyři cenné skalpy, když vyřadila Rusku Sofii Lansereovou (257. v WTA), Američanku Elizabeth Halbauerovou (311.), Rumunku Ioanu Roscaovou (375.) a domácí naději Nomu Nohaovou Akugueovou.



Dnes si tak zahrála podruhé ve finále, na titul však stejně jako minulý měsíc na podniku ITF W15 v tuniském Monastiru nedosáhla. Patnáctiletá Češka v něm prohrála snadno 2-6 3-6 s ve formě hrající Číňankou Qinwen Zheng (287.).



Fruhvirtová sice v zápase proměnila 4 z 5 brejkbolů, ale udržela pouze jedno ze svých devíti podání a za 79 minut hry o tři roky starší Asietce podlehla.



Za své dosud největší finále si Fruhvirtová připíše 30 bodů do světového žebříčku WTA, téměř zdvojnásobí své bodové konto a ze 749. místa si polepší o zhruba 170 příček.





287. tenistka světového žebříčku Qinwen Zheng, jež v sobotním semifinále vyřadila také Jesiku Malečkovou, po loňském restartu sezony získala už pátý titul během pěti měsíců.



The final #HotShot of the week goes to our champ, Qinwen Zheng! #ITFWorldTennisTour #hamburg #DTBTennis pic.twitter.com/1MY0ix9UkQ