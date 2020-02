Linetteová je potřetí během půl roku ve finále. V thajském Hua Hin ji vyzve Küngová

Magda Linetteová na prvních třech turnajích sezony prohrála tři ze čtyř zápasů, nyní však neprohrála už sedm utkání po sobě. Po třech výhrách ve Fed Cupu přidala čtyři vítězství na turnaji WTA International v thajském Hua Hin.



Po Ukrajince Kateryně Bondarenkové a Číňankách Shuai Peng a Xiyu Wang si nasazená pětka poradila i s Rumunkou Patricií Tigovou, kterou v dnešním semifinále přehrála 7-5 6-4.



42. hráčka světa Linetteová, jež ve středu oslavila 28. narozeniny, postoupila do finále počtvrté v kariéře a potřetí za posledních šest měsíců. Jediný titul slavila loni v srpnu v New Yorku.







O druhý triumf si Linetteová zahraje v neděli proti o devět let mladší Leonii Küngové. Devatenáctiletá Švýcarka byla až do tohoto týdne prakticky neznámá, neboť na okruhu WTA prakticky nehraje. Včetně kvalifikace na něm loni odehrála zápasy na domácí antuce v Luganu a v Lausanne.



Jenže v Hua Hin 283. hráčka světa Küngová prošla kvalifikací a dneska má na kontě už šest výher v řadě. Vyřadit dokázala už tři hráčky Top 100 včetně světové sedmadvacítky Číňanky Qiang Wang, v dnešním semifinále zdolala 7-5 4-6 6-3 osmou nasazenou Japonku Nao Hibinovou.





• WTA INTERNATIONAL HUA HIN •

Thajsko, tv. povrch, 275.000 dolarů

sobotní výsledky (15. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Linetteová (5-Pol.) - Tigová (Rum.) 7-5 6-4 Küngová (Švýc.) - Hibinová (8-Jap.) 7-5 4-6 6-3