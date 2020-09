Lisická: Je to specifická doba. Ale konečně jsem zdravá a tenis si víc užívám

V roce 2013 si Sabine Lisická zahrála finále Wimbledonu, byla 12. hráčkou světa a postrachem pro světovou špičku. Jenže kariéru něměcké tenistky komplikují časté zdravotní problémy. O spoustu turnajů přišla kvůli zranění ramena či kolena, naposledy více než rok pauzírovala kvůli mononukleóze.



Nemoc spojenou mimo jiné s nadměrnou únavou ji lékaři diagnostikovali loni v červenci. Ještě předtím ale i přes zdravotní komplikace absolvovala několik turnajů, na kterých se jí nedařilo.



"Loni jsem pořád zkoušela hrát, protože doktoři nevěděli co mi je. Čtyři měsíce jsem hrála zápasy, aniž bych věděla, že mám mononukleózu," přiznala Lisická, jež se tento týden představila na prvním turnaji po 13 měsících.



30letá Němka na antukovém podniku WTA 125k v Praze, který byl náhradou za zrušenou kvalifikaci US Open, porazila tři soupeřky, než v osmifinále vypadla s Britkou Francescou Jonesovou. Více než výsledek ale řešil svůj aktuální stav.



"Teď jsem stoprocentně zdravá. Když vás nic netrápí a můžete hrát, tak si ten tenis víc užíváte. Je to skvělé. Tenis je mou vášní. Tenis miluju a moc mi chyběl. Až když jste zranění nebo nemocní, tak si uvědomíte, jak moc vám tenis chybí," uvedla Lisická.



V prvním kole porazila ve dvou setech Britku Samanthu Murrayovou, přestože se hrálo v jejích neoblíbených podmínkách. "Loni jsem měla mononukleózu, dlouho jsem nehrála. Tady jsem hrála první zápas po pauze, tak jsem ráda, že jsem vyhrála. Bylo to pro mě těžké, protože byla zima a pršelo. Já mám ráda teplo, protože hraju útočně.



Další turnaje? Ani nevíme, které se budou konat

Vítězka čtyř turnajů WTA ve dvouhře je ráda, že se po půlroční pauze zaviněné pandemií koronaviru začalo hrát alespoň v omezeném režimu.



"Je to velmi specifická doba pro nás všechny. Rozhovory děláme v roušce, všechna ta opatření jsou bláznivá. A jsem ráda, že jsem si prošla Prahu před tou pandemií, protože teď se do města vůbec nedostaneme. Ale aspoň už nemusíme jen trénovat a čekat, kdy se bude něco hrát," uvedla bez dalšího jasného plánu.



"Dál na sobě tvrdě pracuju. Tvrdě, ale pomalu. Ani teď nevím, jaké turnaje se budou konat, takže je těžké něco plánovat. Uvidíme, kde budu moct hrát. A pokud se nikam na turnaje nedostanu, budu na sobě dál pracovat. Možná požádám o divokou kartu na French Open, ale mají tam dost Francouzek, takže asi dostanou přednost. Ale pokud bych nabídku dostala, ráda bych ji zvažovala."