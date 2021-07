Livesport Prague Open uvidí české finále! O titul se utkají Martincová s Krejčíkovou

Tereza Martincová se v úvodních měsících sezony konečně prokousala do elitní stovky žebříčku WTA a prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Šestadvacetiletá Češka po skončení antukového jara chytla životní formu, na trávě si zahrála svá první dvě letošní čtvrtfinále, ve Wimbledonu se poprvé na grandslamech dostala do třetího kola a daří se jí i v pražské Stromovce, kde se letos hraje na tvrdém povrchu namísto tradiční antuky.

Na Livesport Prague Open startuje šestým rokem po sobě, ale poprvé v hlavní soutěži, dokonce uzavírá pole nasazených hráček. Ve všech zápasech byla favoritkou a tuto roli splnila, bez ztráty setu si poradila se Samanthou Murrayovou Sharanovou, kvalifikantkou Asiou Muhammadovou, Slovenkou Viktórií Kužmovou a dnes po vítězství 6-3 6-4 i s Greet Minnenovou. Belgičanku porazila i podruhé.

Into her first WTA final ✨



Tereza Martincova secures her place in the @tennispragueopn final after defeating Minnen in straight-sets. pic.twitter.com/dp86gcDWdF — wta (@WTA) July 17, 2021

Martincová do svého prvního semifinále od loňského září nastoupila s naprosto správnou taktikou. Snažila se tvořit hru, vyhledávat hlavně slabší bekhend soupeřky a od začátku zápasu vedla. Situaci si značně zkomplikovala za stavu 6-3 4-1 40-30, dva gamy poté, co si při vítězném úderu z forhendu přisedla koleno a možná způsobila zdravotní problém.

"Na pravé koleno trpím, měla jsem v něm přetrhané vazy a teď jsem cítila, že se tam něco stalo. Ale nechala jsem to být a snad to bude v pořádku," řekla Martincová.

Nasazená osmička gamebol na 5-1 nevyužila, znervózněla a dovolila turnajové devítce srovnat na 4-4. Minnenové však znovu sebrala servis a v následujícím gamu využila svůj druhý mečbol, i když musela likvidovat dva brejkboly.

"Takhle nervózní jsem nikdy nebyla, hrozně to na mě padlo," řekla Martincová. "Za stavu 4-1 se soupeřka uvolnila a já jsem si začala uvědomovat, že můžu vyhrát," řekla v rozhovoru na kurtu. "Snažila jsem se to dohrát, protože jsem začínala tuhnout a nemohla jsem pořádně švihnout," dodala.

Bravo! Tereza Martincová je první finalistkou Livesport Prague Open 2021. Gratulujeme k premiérovému finále na okruhu WTA! / Tereza Martincova is our first finalist! Congrats on the first ever WTA final.



: TK SPARTA PRAHA - Pavel Lebeda/sport-pics.cz pic.twitter.com/HdYrS2WNHT — Livesport Prague Open (@tennispragueopn) July 17, 2021

Martincová tak na čtvrtý pokus zvládla semifinále turnajů WTA. Ve svém premiérovém finále v neděli v 11:00 vyzve svou krajanku Barboru Krejčíkovou, která smetla 6-1 6-2 čínskou teenagerku Xinyu Wang. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Martincová.

Krejčíková po vypadnutí jedničky Petry Kvitové nadále potvrzuje roli největší favoritky turnaje. Stejně jako Martincová po cestě do finále neztratila jediný set a v posledních dvou zápasech nedala šanci své deblové parťačce Kateřině Siniakové (6-3 6-0) ani Wang.

Nasazená dvojka sice v úvodním gamu nevyužila tři brejkboly, ale pak už začala o šest let mladší Číňanku jasně přehrávat, suverénně si hájila podání, jediný brejkbol odvrátila a na postup potřebovala jen 70 minut. "Mám obrovskou radost, že si doma zahraju finále. Hrála jsem dobře a nedala jsem soupeřce moc šancí," řekla v rozhovoru na kurtu.

Yet to drop a set @BKrejcikova sweeps past Wang, dropping only 3 games! Will face fellow Czech Martincova in the final on Sunday.#PragueOpen pic.twitter.com/V7vfGUikZ1 — wta (@WTA) July 17, 2021

Krejčíková, která vyhrála 19 z posledních 20 duelů, je na rozdíl od Martincové ve finále na hlavní tour již popáté a počtvrté v letošní sezoně a pokusí se navázat na triumfy ve Štrasburku a na French Open.

Dnešním vítězstvím si 25letá rodačka z Ivančic zajistila pozici české dvojky v žebříčku WTA, v němž přeskočí Petru Kvitovou. Pokud vyhraje i zítřejší finále, posune se ještě o jednu příčku na 11. místo. "Mám radost, ale moc si to nepřipouštím," řekla Krejčíková.

Český podnik má již pošesté ze sedmi ročníků domácí zastoupení ve finále a může mít čtvrtou českou šampionku po Karolíně Plíškové (2015, porazila Lucii Hradeckou), Lucii Šafářové (2016) a Petře Kvitové (2018). Podruhé bude finále ryze domácí záležitostí.

"Mám radost, že se na českém turnaji potkají ve finále dvě Češky. Pro diváky je to super," řekla Krejčíková. "S Terkou jsem hrála loni, sice jsem ji porazila, ale zase to bude těžký zápas. Protože v posledních týdnech hrála dobře a povrch jí tady sedí," dodala.

Také deblové finále bude mít české zastoupení. Marie Bouzková s Lucií Hradeckou porazily 6-3 6-4 Asiu Muhammadovou a Storm Sandersovou a ve svém třetím společném finále budou na druhý titul útočit proti nasazeným jedničkám Viktórii Kužmové a Nině Stojanovičové.