Loni je dráždil, letos mu chybí. Bez nich je to smutný, řekl Medveděv o US Open bez fanoušků

Daniilu Medveděvovi chybí na letošním US Open adrenalin a energie fanoušků. Před rokem ruský tenista cestou do finále v New Yorku obecenstvo svými výstřelky dráždil, slýchal bučení, letos se ale kvůli koronaviru hraje bez diváků a třetímu nasazenému bylo před prázdnými tribunami smutno.