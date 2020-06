López: US Open je potřeba odehrát, i když nepřijedou ti nejlepší

S konáním letošního US Open to po dnešní zprávě vypadá zase o něco optimističtěji, jenže kvůli přísným podmínkám, které zřejmě budou muset během letošního ročníku panovat, se do New Yorku nechce největším hvězdám v čele s oběma světovými jedničkami Novakem Djokovičem a Ashleigh Bartyovou. Španělský veterán Feliciano López však trvá na tom, aby se turnaj uskutečnil nehledě na to, kolik hvězd účast odmítne.

US Open by se mělo stihnout odehrát v plánovaném termínu, hlavní soutěž má odstartovat 31. srpna. Pořadatelé již údajně dostali zelenou od ATP i WTA a nyní se čeká na vyjádření státu New York.

Pokud se letošní ročník opravdu uskuteční, pak se musí hráči připravit na velmi přísné podmínky. S těmi nesouhlasí hned několik elitních tenistů. Podle Lópeze je důležité, aby i tak letošní US Open proběhlo, a to i bez největších hvězd.

"Já osobně do New Yorku pojedu a hrát budu. Pořadatelé si určitě uvědomují, že je tu docela dost hráčů, kteří se zúčastnit za takových podmínek nechtějí. Ale podle mě by se tím řídit neměli, jejich turnaj nezávisí jen na těch nejlepších hráčích. Bylo by samozřejmě skvělé, kdybychom tam měli všechny."

V posledních dnech se k chystaným opatřením negativně vyjádřili Novak Djokovič, Ashleigh Bartyová, Rafael Nadal či Dominic Thiem. U těch všech hrozí, že grandslamový turnaj vynechají a pauzu si protáhnou až do září.

"Teď bychom neměli myslet na dva nebo tři hráče, ale na všechny. A to nejen hráče, také turnaje a ATP. Pro ATP není ekonomicky dobré, když se nehraje a pauza už trvá velmi dlouho. Myslím si, že je pro dobro všech potřeba, abychom konečně zase začali hrát turnaje. Samozřejmě názor těch, co do New Yorku nechtějí, respektuju. Ale na druhou stranu si myslím, že je potřeba US Open odehrát. Všem to pomůže i finančně, teď je většina bez příjmů."