US Open dostalo zelenou od ATP a WTA. Už je skoro jasné, že bude, řekl nejmenovaný zdroj

Pořadatelé US Open jsou schopni zajistit velmi přísné podmínky pro bezpečnost všech zúčastněných a každým týdnem to vypadá optimističtěji, že o letošní ročník svého grandslamu nepřijdou. Dokonce by se měl odehrát ve stanoveném termínu, hlavní soutěž má začít v poslední srpnový den. Pořadatelé newyorského podniku velké čtyřky podle nejmenovaného zdroje dostali zelenou od organizací ATP i WTA, nyní čekají na vyjádření státu New York.

Nejmenovaný zdroj potvrdil magazínu Forbes, že se americká tenisová asociace, která závěrečný grandslam sezony pořádá, dohodla s vedením mužského i ženského okruhu. V nejbližších dnech by mělo být vše oficiální. "Už je to skoro jasné," uvedl zdroj. Tuto informaci potvrdil pro televizní stanici ESPN také mluvčí USTA Chris Widmaier. "Turnaj uspořádáme, pokud dostaneme potřebná povolení. Věříme, že brzy oznámíme, že se US Open odehraje v plánovaném termínu."

Žádost má nyní na stole guvernér státu New York Andrew Cuomo, ten již před docela dlouhou dobou avizoval, že US Open nebude bránit, pokud se uskuteční bez diváků. "Žádost u nás máme a právě ji posuzujeme," řekl guvernérův mluvčí Richard Azzopardi.

Tenisová sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena na začátku března a pauza je zatím vyhlášena do konce července. Nevěřilo se, že by se ve Spojených státech, které jsou novým typem koronaviru nejhůře zasaženou zemí světa, mohlo US Open letos uskutečnit. USTA však od začátku o konání letošního ročníku bojuje a vypadá to, že bude úspěšná.

Pokud ovšem pořadatelé opravdu dostanou zelenou, pak rozhodně newyorský grandslam neproběhne tak, jak jsme zvyklí. Místo obvykle bouřlivé atmosféry budou tribuny prázdné a kvůli plánovaným velmi přísným podmínkám možná nepřijedou největší hvězdy. Do areálu ve Flushing Meadows se moc nechce světovým jedničkám Novakovi Djokovičovi ani Ashleigh Bartyové, Rafaelovi Nadalovi, Dominicovi Thiemovi, Alexanderovi Zverevovi, Simoně Halepové či Grigorovi Dimitrovovi.

ATP i WTA by měly také do konce týdne oznámit kalendář, pokud k restartu sezony opravdu dojde již v srpnu. Stále není jasné, jaký bude osud společného turnaje v Cincinnati, zda se odehraje alespoň mužská část Rogers Cupu, kam se vměstná společný podnik ve Washingtonu nebo poslední generálka před US Open ve Winston-Salemu.