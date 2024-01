Los Australian Open: Plíšková vyzve Rybakinovou, Nosková si střihne derby s Bouzkovou

Hned v úvodním kole Australian Open dojde na české derby, kdy Linda Nosková změří síly s nasazenou Marií Bouzkovou. Těžký vstup do turnaje čeká Karolínu Plíškovou, jež bude čelit světové trojce Jeleně Rybakinové. Kateřina Siniaková se utká s Jaqueline Cristianovou, Markéta Vondroušová s někým z kvalifikace, loňská osmifinalistka Linda Fruhvirtová s Beatriz Haddadovou Maiaovou a Barbora Krejčíková s divokou kartou Mai Hontamaovou. Co se týče mužského losu, Jiří Veselý vyzve Arthura Filse, Jiří Lehečka se utká s Bernabém Zapatou a Tomáše Macháče čeká někdo z kvalifikace.

Český tenis bude mít ve dvouhře žen minimálně sedminásobné zastoupení a má jistotu alespoň jedné účastnice ve druhém kole. V úvodním kole totiž dojde na derby mezi Lindou Noskovou, která si hlavní soutěž Australian Open zahraje poprvé kariéře, a nasazenou Marií Bouzkovou. Vítězka bude mít velmi přijatelnou soupeřku do dalšího kola, jelikož se utká s kvalifikantkou, nebo divokou kartou McCartney Kesslerovou.

Česká jednička a úřadující wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se dozví první protivnici po skončení kvalifikačních bojů, nasazená devítka Barbora Krejčíková začne proti divoké kartě Mai Hontamaové z Japonska a Kateřina Siniaková nastoupí proti Jaqueline Cristianové.

Australian Open draw - women's singles pic.twitter.com/JHCJJ0k4VK — Mario Boccardi (@marioboc17) January 11, 2024

Trápící se Lindě Fruhvirtové hrozí propad do druhé stovky žebříčku. Osmnáctiletá teenagerka v Melbourne Parku obhajuje osmifinálovou účast a do prvního kola schytala turnajovou desítku Beatriz Haddadovou Maiaovou. Ještě těžší to bude mít loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková, která vyzve světovou trojku a finalistku posledního ročníku Jelenu Rybakinovou. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán prohrála všechny tři předchozí souboje.

Bývalá wimbledonská vítězka Rybakinová patří mezi čtyři největší favoritky. Světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková se v prvním kole utká s bývalou vítězkou Sofií Keninovou, Aryna Sabalenková zahájí obhajobu svého jediného grandslamového titulu proti někomu z kvalifikace a šampionku loňského US Open Coco Gauffovou čeká souboj se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou. Ve čtvrtfinále se mohou střetnout Šwiateková s Vondroušovou, Rybakinová s Jessicou Pegulaovou, Maria Sakkariová s Gauffovou a Ons Jabeurová se Sabalenkovou.

Kompletní los ženské dvouhry na Australian Open

V mužské dvouhře jsou tři Češi. Nasazený Jiří Lehečka, který se stal loni v tomto dějišti prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech, vstoupí do letošního ročníku Australian Open soubojem s antukovým specialistou Bernabém Zapatou a ve třetím kole by mohl narazit na Alexandera Zvereva.

Jiří Veselý startující na chráněný žebříček bude v úvodním kole outsiderem proti talentovanému teenagerovi Arthurovi Filsovi. Tomáš Macháč si počká na soupeře z kvalifikace a ve druhém kole by mohl změřit síly s nasazeným Francesem Tiafoem.

Australian Open draw - men's singles pic.twitter.com/ecV9RlvtN0 — Mario Boccardi (@marioboc17) January 11, 2024

Největším favoritem je s 10 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje a rekordman v počtu grandslamových trofejí Novak Djokovič. Aktuální lídr žebříčku, který by se 25. grandslamovým vavřínem osamostatnil v čele historických tabulek, nastoupí v úvodním zápase proti někomu z kvalifikace. V osmifinále by mohl čekat Ben Shelton a ve čtvrtfinále si může střihnout reprízu loňského finále se Stefanosem Tsitsipasem.

Další čtvrtfinálové dvojice by mohli vytvořit Jannik Sinner s Andrejem Rubljovem, Holger Rune s Daniilem Medveděvem a Zverev s Carlosem Alcarazem.

Kompletní los mužské dvouhry na Australian Open



Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.