Los Davis Cupu se blíží. Češi budou v osudí dvakrát, možná se dostanou mezi nasazené
Do finálové osmičky proniklo kromě Česka také Španělsko, Francie, Německo, Belgie, Rakousko a Argentina. Posledním týmem mezi vyvolenými je domácí Itálie, která zároveň poslední dva ročníky této stále prestižní týmové soutěže vyhrála.
Ve středu ve 12 hodin bude známo, jaké dvojice se spolu střetnou ve čtvrtfinále a jaká cesta povede k celkovému triumfu. Nasazení týmů je dané zářijovým rankingem Davis Cupu, losovat se bude na Piazza Maggiore v Bologni. Českému týmu patří aktuálně dělená osmá příčka společně s Argentinou, výše než Berdychův tým jsou Italové (1.), Němci (3.) a Francie (6.).
Vzhledem k tomu, že bude nutné určit nasazení týmů, organizátoři nejdříve určí, zda Češi, nebo Argentinci, kteří mají ve světovém žebříčku stejně bodů (412), budou figurovat v pozici nasazených čtyřek a poté půjdou na nasazeného, nebo nenasazeného soupeře. Češi tedy mohou potkat jakéhokoliv ze sedmičky účastníků finálového klání.
Daviscupový ranking není tvořený součtem pořadí hráčů v žebříčku ATP, počítají se do něj výsledky týmu v uplynulých čtyřech sezonách a to poměrově tak, že poslední rok je nejdůležitější (100 %), rok 2023 se počítá s koeficientem 75 %, za rok 2022 se připisují poloviční body a za rok 2021 čtvrtinové.
Průběh losu
1) Los určí mezi Českem a Argentinou čtvrtý nasazený tým.
2) Nejvýše nasazený tým (Itálie) bude umístěn na pozici 1.
3) Nasazený tým číslo 2 (Německo) bude umístěn na pozici 8.
4) Další nasazené týmy 3 (Francie) a 4 (Argentina nebo Česko) budou nalosovány na pozice 3 a 6.
5) Všechny ostatní týmy následně budou losovány na pozice 2, 4, 5 a 7.
Losování finálového turnaje bude vysíláno živě na webových stránkách Davis Cupu a na YouTube kanálu ITF.
Rozpis zápasů (18. - 23. listopadu) bude zveřejněn v následujících dnech po losování.
Účastníci finálového turnaje
Itálie (1. místo žebříčku Davis cupu)
Nejsilnější sestava z celé osmičky, vedle Jannika Sinnera by měli být k dispozici i Lorenzo Musetti či Flavio Cobolli. Itálie má ve stovce hned devět hráčů a navíc ušetřila síly, neboť nemusela hrát kvalifikaci. Trumfem může být i výjimečný deblista Andrea Vavassori.
Německo (3.)
Němci už si zvykli hrát Davis Cup bez Alexandra Zvereva, ten nastoupil v týmové soutěži naposledy v roce 2023. Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann či mladík Justin Engel tvoří velmi silný tým, který v Tokiu zničil domácí Japonce jednoznačně 4:0. Spoleh je i na deblovou dvojici Kevin Krawietz – Tim Pütz.
Francie (6.)
Francouzi sice nemají nikoho v TOP10, ale disponují nesmírně silnou sestavou. Kapitán Paul-Henri Mathieu se obešel bez tří hráčů elitní čtyřicítky, do hry na antuce v Osijeku nenasadil ani Giovanniho Mpetshi-Perricarda a stejně slavil postup v Chorvatsku po přesvědčivém vítězství 3:1. Za trikolóru bojovali Corentin Moutet, Arthur Rinderknech a v deblu Benjamin Bonzi s Pierrem-Huguesem Herbertem.
Argentina (8.)
I když Argentina disponuje spíš výtečnými antukáři, dojela si sestava kapitána Javiera Frany do Nizozemska pro hladký postup nad loňskými finalisty do haly v Groningenu, kde byl položený tvrdý a rychlý dřevěný povrch. Tomás Martín Etcheverry ani Francisco Cerúndolo nezaváhali a třetí bod přidali deblisté Andres Molteni a Horacio Zeballos. Pátým do party byl Francisco Comesana.
Česko (8.)
Sílu ukázali Češi v Delray Beach. Jiří Lehečka splnil roli jedničky týmu a silné obsazení i varianty měl nehrající kapitán Tomáš Berdych na postu týmové dvojky. Tu nakonec odehrál Jakub Menšík a získal v duelu s Francesem Tiafoem rozhodující bod. Tomáš Macháč je ale rovnocenná varianta, což může být ve vícedenním turnaji výhodou. Otázkou zůstává složení deblu, kde nastoupili Macháč s Menšíkem, k dispozici je ale i specialista Adam Pavlásek. Mladík Petr Brunclík jel do USA jen sbírat zkušenosti.
Španělsko (10.)
Španělé se na postup solidně nadřeli, duel s Dánskem otáčeli z 0:2 na 3:2. Zachránil je až náhradník Pedro Martinez, který s Jaume Munarem udělal důležitý bod ve čtyřhře a následně ve vypjatém duelu udolal Holgera Runeho. Španělská parta byla jen čtyřčlenná, Carlos Alcaraz si totiž po triumfu na US Open vzal volno. Rozhodující bod zařídil Pablo Carreno Busta a v týmu kapitána Davida Ferrera byl i Roberto Carballes Baena.
Belgie (11.)
Absolutní senzace, kterou zařídil svými dvěma body ve dvouhrách Raphael Collignon. Belgičané vedli v Austrálii po prvním dnu 2:0 na zápasy, domácí tým pak vykřesal naději ve čtyřhře a Alex de Minaur v duelu se Zizou Bergsem napravil své zaváhání. Collignon však ve třísetové bitvě udolal Alexandra Vukice a poslal svůj tým na finálový turnaj. Kromě Collignona a Bergse v týmu byli i deblisté Sander Gillé a Joran Vliegen. Kimmer Coppejans do bojů nezasáhl, David Goffin vůbec nebyl v nominaci.
Rakousko (12.)
Obrovské překvapení, Rakušané postoupili v Debrecínu přes domácí Maďary do finále s hráči druhé stovky žebříčku. Filip Misolic totiž onemocněl a potřebné body ve dvouhrách udělali Jurij Rodionov a Lukas Neumayer, který málem přišel o své dlouhé vlasy. Nechal se totiž slyšet, že pokud jeho tým porazí Maďary 3:0, spoluhráči mu je ostříhají. Deblová dvojice Alexander Erler – Lucas Miedler hrála také solidně, ale nakonec i její těsné prohře Neumayer zimní čepici kupovat nemusí. Nehrající kapitán Jürgen Melzer se ale i tak dobře bavil.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
