Los olympijského turnaje: Krejčíková začne proti Sorribesové, Djokovič může narazit na Nadala

Tenisté už znají los olympijského turnaje v Paříži, který bude zahájen v sobotu na antukových kurtech v dějišti grandslamového Roland Garros. Jediná nasazená Češka Barbora Krejčíková (28), čerstvá vítězka Wimbledonu, začne soubojem se Španělkou Sarou Sorribesovou. Tomáše Macháče (23) čeká hned v prvním kole Číňan Zhizhen Zhang, s nímž letos zaznamenal několik úspěchů ve čtyřhře. Už ve druhém kole může dojít na elektrizující souboj Novaka Djokoviče (37) s Rafaelem Nadalem (38).

Osmadvacetiletá Barbora Krejčíková se olympijského turnaje zúčastní podruhé v kariéře. Před třemi lety v Tokiu došla do osmifinále dvouhry a společně s Kateřinou Siniakovou slavila zlatou medaili ve čtyřhře.

Dvouhru v Paříři, kde před třemi lety slavila první grandslamový triumf, zahájí devátá nasazená Češka proti Saře Sorribesové. Španělku, s níž oba vzájemné zápasy vyhrála, vyzve v prvním singlovém vystoupení od triumfu ve Wimbledonu V případném třetím kole by mohla narazit na Američanku Jessicu Pegulaovou či Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Za obhajobou deblového vítězství se Siniakovou vykročí proti tchajwanským sestrám Hao-Ching Chan a Latisha Chan.

Osmadvacetiletá Siniaková si olympijskou dvouhru zahraje poprvé v kariéře a to až díky odhlášení stříbrné z Tokia Markéty Vondroušové. Při premiéře se utká s Francouzkou Clarou Burelovou.

Další dvě Češky v Paříži čeká olympijská premiéra. Karolína Muchová bude jako jediná z českých tenistů čelit nasazené soupeřce, s finalistkou US Open z roku 2021 Leylah Fernandezovou se zatím utkala jen předloni v Miami a zvítězila ve dvou setech. Devatenáctiletá Linda Nosková bude čelit Číňance Xiyu Wang.

"Přišlo mi to do whatsappové skupiny, jinak bych to asi nevěděla. Je to moje dobrá kamarádka, hrály jsme spolu hodněkrát debly. Uvidíme, jak to půjde," řekla českým novinářům Nosková.

Muchová s Noskovou budou Česko reprezentovat ještě ve čtyřhře žen, los pro první kolo přisoudil ruské tenistky v neutrálních barvách Jekatěrinu Alexandrovou a Jelenu Vesninovou, která před osmi lety v Riu slavila zlato po boku Jekatěriny Makarovové. Pokud by Češky uspěly, mohly by vyzvat nasazené jedničky Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou z USA.

Nenasazené soupeře mají v 1. kole oba čeští debutanti v mužské dvouhře. Tomáše Macháče čeká Číňan Zhiázhen Zhang, který je na okruhu ATP aktuálně jeho deblovým partnerem a ve světovém žebříčku dvouhry mu patří 31. příčka. Ve druhém kole by mohl vyzvat obhájce zlata z Tokia Němce Alexandera Zvereva.

Osmnáctiletý Jakub Menšík vstoupí do olympijského turnaje proti Alexanderu Ševčenkovi z Kazachstánu. Cesta do osmifinále by pak vedla přes nasazeného Američana Tommyho Paula, nebo Itala Luciana Darderiho, kterého porazil ve středu v Umagu.

V mužském deblu, do něhož na Macháč nastoupí s Adamem Pavláskem, čeká českou dvojici pátý nasazený pár Joe Salisbury a Neal Skupski z Velké Británie.

Těžkou roli budou mít Macháč se Siniakovou ve smíšené čtyřhře, v jejímž prvním kole narazí na nasazené jedničky Alexandera Zvereva a Lauru Siegemundovou z Německa.

Dojde na souboj Djokoviče s Nadalem?

Nejvýše nasazeným hráčem je po odstoupení nemocného Jannika Sinnera čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič. Srbský tenista, jehož olympijským maximem je bronz z Pekingu 2008, se na úvod utká s Australanem Matthewem Ebdenem. Už ve druhém kole může narazit v souboji grandslamových šampionů na 14násobného krále pařížské antuky Rafaela Nadala.

Letošního vítěze Roland Garros i Wimbledonu Carlose Alcaraze ze Španělska v 1. kole čeká libanonský outsider Hady Habíb.

Světová jednička Iga Šwiateková, která je po triumfu na Roland Garros největší favoritkou ženské dvouhry, bude mít jako první překážku Rumunku Irinu-Camelii Beguovou. V boji o čtvrtfinále by mohla narazit na Noskovou, s níž v lednu prohrála na Australian Open, ale pak Češku porazila v Indian Wells i v Miami.

Ze dvouhry se na poslední chvíli odhlásil olympijský šampion z Londýna 2012 a Ria de Janeiro 2016 Andy Murray. Sedmatřicetiletý britský tenista podobně jako na nedávném Wimbledonu nastoupí jen do čtyřhry, olympijský turnaj odehraje s Danem Evansem. Po hrách v Paříži dvojnásobný wimbledonský šampion ukončí po 19 letech profesionální kariéru.

Tenisté budou na pařížské antuce bojovat o olympijské medaile devět dní. Tenisový turnaj začíná v sobotu 27. července a skončí v neděli 4. srpna.

Los prvního kola pro české zástupce:

Dvouhra žen:

Barbora Krejčíková (9) – Sara Sorribesová (Šp.)

Linda Nosková – Xiyu Wang (Čína)

Karolína Muchová – Leylah Fernandezová (15-Kan.)

Kateřina Siniaková – Clara Burelová (Fr.)

Dvouhra mužů:

Tomáš Macháč – Zhizhen Zhang (Čína)

Jakub Menšík – Alexander Ševčenko (Kaz.)

Čtyřhra žen:

Krejčíková/Siniaková – Hao-Ching Chan/Latisha Chan (Tchaj-wan)

Muchová/Nosková – Alexandrovová/Vesninová (-)

Čtyřhra mužů:

Adam Pavlásek/Tomáš Macháč - Salisbury/Skupski (5-Brit.)

Smíšená čtyřhra:

Siniaková/Macháč – Zverev/Siegemundová (1-Něm.)