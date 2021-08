Los US Open: Bouzková vyzve obhájkyni titulu Ósakaovou, Martincová narazí na Azarenkovou

V New Yorku bylo rozlosováno US Open. V pavouku dvouhry žen je zatím osm českých tenistek a před koncem kvalifikace mají jistotu, že na sebe nenarazí dřív, než v osmifinále. Nejtěžší soupeřky v prvním kole čekají Marii Bouzkovou, která vyzve dvojnásobnou šampionku Japonku Naomi Ósakaovou, a Tereza Martincová, jež si zahraje s loňskou finalistkou Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Karolína Plíšková bude na letošním US Open plnit roli turnajové čtyřky a v 1. kole v New Yorku se střetne s domácí Catherine McNallyovou, jež se dostala do turnaje na divokou kartu.

Vítězka Roland Garros a nasazená osmička Barbora Krejčíková se při své premiéře v hlavní soutěži dvouhry ve Flushing Meadows utká s hráčkou z kvalifikace. Na soupeřku z kvalifikace, ze které může postoupit i Kristýna Plíšková, čeká také stříbrná olympijská medailistka z Tokia Markéta Vondroušová.

Turnajová desítka a dvojnásobná čtvrtfinalistka Petra Kvitová, kterou minulý týden vzdala generálku v Cincinnati kvůli žaludečním potížím, bude hrát se Slovinkou Polonou Hercogovou. Dvaadvacátou nasazenou Karolínu Muchovou čeká Španělka Sara Sorribesová.

Nejtěžší soupeřku má Marie Bouzková, kterou čeká obhájkyně titulu Naomi Ósaková z Japonska.

Tereza Martincová zkusí zaskočit loňskou finalistku Bělorusku Viktorii Azarenkovou a Kateřina Siniaková bude hrát s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska.

Jiří Veselý, jediný přímo kvalifikovaný český tenista v hlavní soutěži, se v 1. kole utká s jihoafrickým finalistou z roku 2017 Kevinem Andersonem. Z kvalifikace se může dostat ještě Jiří Lehečka.

Právě proti jednomu z kvalifikantů začne největší favorit Srb Novak Djokovič, který se pokusí zkompletovat kalendářní Grandslam. V semifinále by mohl narazit na čerstvého vítěze turnaje Masters 1000 Němce Alexandra Zvereva, s kterým prohrál v semifinále olympiády v Tokiu.

I v pavouku dvouhry žen je hlavní kandidátkou na titul první hráčka světa. Ve formě hrající Australanka Ashleigh Bartyová začne proti bývalé světové dvojce a finalistce z roku 2010 Věře Zvonarevové.