Loučení Williamsové lámalo rekordy. Sledovanost ESPN vzrostlo o 101 procent

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Williamsová sehrála na betonových dvorcích v New Yorku tři zápasy ve dvouhře a jeden po boku sestry Venus v deblu. Zatímco v singlu ukončila její putování Tomljanovicová, ve čtyřhře skončily sestry Williamsovy v 1. kole po porážce s Češkami Lucií Hradeckou a Lindou Noskovou.

Zápasy bývalé dlouholeté světové jedničky přispěly ESPN ke zvýšení průměrné sledovanosti během prvních pěti dní turnaje na 1,1 milionu diváků. Oproti minulému roku šlo o nárůst 101 procent. "Jedná se o nejsledovanějších prvních pět dní US Open na sítích ESPN," uvedla stanice v tiskové zprávě.

Čtyřicetiletá Williamsová naznačila konec kariéry v zářijovém vydání magazínu Vogue, během turnaje ho ale zcela nepotvrdila. "Jestli se někdy vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy," uvedla v rozhovoru po utkání s Tomljanovicovou.

Williamsová před porážkou ve 3. kole s Tomljanovicovou vyřadila v úvodu turnaje Danku Koviničovou z Černé Hory. Poté si poradila se světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska.

