Loučící se Federer si v Laver Cupu zahraje jen páteční čtyřhru, koleno mu víc nedovolí

Jednačtyřicetiletý Federer se na kurtu objeví po více než roce a naposledy. Minulý týden oznámil, že kvůli problémům s několikrát operovaným kolenem na Laver Cupu ukončí veleúspěšnou kariéru. Dosud však nebylo jasné, zda a v jakých zápasech se představí.

"Nebudu moci hrát dvouhry, to už bylo jasné dlouho. Vzhledem k hernímu systému Laver Cupu si myslím, že bych mohl nastoupit v pátek večer do čtyřhry," řekl Federer. Předpokládá se, že čtyřhru odehraje po boku svého dlouholetého rivala Rafaela Nadala. Poté z turnaje odstoupí a přenechá místo náhradníkovi Matteu Berrettinimu.

Exhibiční turnaj mezi výběrem Evropy a světa, jehož první ročník se konal v roce 2017 v Praze, se hraje od pátku do neděle a každý den jsou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra.

Dvacetinásobný grandslamový šampion Federer zjišťoval u týmového kapitána Björna Borga, zda je s jeho rozhodnutím nastoupit jen do čtyřhry srozuměný. "Odpověděl mi, že byl pro něj sen ještě jednou mě vidět na dvorci. Zkusím to. Vlastně jsem byl docela překvapený z toho, na jaké jsem úrovni," řekl Federer, jenž v pondělí a úterý v Londýně trénoval s jedním z členů evropského týmu Stefanosem Tsitsipasem.

Vítěz 103 turnajů ATP absolvoval poslední zápas loni v červenci ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Polákovi Hubertu Hurkaczovi a po porážce se musel podrobit další operaci pravého kolena. "Ten poslední set proti Hurkaczovi, když jsem zjistil, že už to nejde, že je hotovo, to byly asi nejhorší okamžiky mé kariéry," popsal Federer.

Přesto ještě do letošního léta doufal, že by mohl zvládnout ještě jeden comeback. Naděje ale vzaly brzy za své. "Začátkem léta jsem byl připraven začít s atletickým tréninkem. Ale na to koleno už toho bylo moc. Říkal jsem si, ajajaj, tohle bude těžké," uvedl Federer, jehož koleno v běžném životě neomezuje.

Přesná diagnóza jeho zranění nebyla nikdy zveřejněna a tak to také zůstane. "Je to soukromá záležitost. Navíc musím upřímně přiznat, že ani já to úplně přesně nevím a nejspíš to ani vědět nebudu," řekl Federer, jenž se na Laver Cupu rozloučí symbolicky po boku svých největších rivalů a členů "Velké čtyřky" Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho.

"Je docela příhodné končit kariéru tady v Londýně. Tohle město má pro mě mimořádný význam, možná ten nejmimořádnější," uvedl Federer na dnešním setkání s novináři v londýnské O2 Areně, kde vyhrál dvakrát Turnaj mistrů. Vedle toho v britské metropoli ovládl osmkrát nejslavnější turnaj světa Wimbledon. "Bude hezké mít na lavičce Björna Borga, až se budu loučit. A také tým, takže se nebudu cítit tak osamělý, až budu odcházet," dodal ke své rozlučce v týmové soutěži.

Slavný Švýcar se sice loučí s profesionální kariérou, ne však s tenisem. "Chtěl bych fanouškům vzkázat, že se ze mě nestane duch. Například Björn Borg nepřijel do Wimbledonu 25 let a fanoušky to mrzelo. Myslím, že to nebude můj případ. Tenis mi toho spoustu dal, dělal jsem ho dlouho, takže jsem si na něm mnoho věcí zamiloval. Určitě mě znovu uvidíte, jen nevím, v jaké roli. To si ještě budu muset promyslet, nechám si na to čas," řekl Federer.