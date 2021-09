Lucemburk: Bouzková je po čtvrt roce ve 2. kole, Vondroušová postoupila již do čtvrtfinále

Marie Bouzková za poslední tři měsíce prohrála osm z devíti zápasů, jedinou výhru zaznamenala v kvalifikaci. Od červnového postupu do čtvrtfinále v Birminghamu vypadla v prvním kole ve Wimbledonu, Praze, San Jose, Montrealu, Chicagu i na US Open.



Černou sérii zastavila 23letá Češka až v dnešní bitvě na úvod halové sezony, poté co po více než dvou a půl hodinách proměnila proti turnajové šestce a vítězce čtyřhry na US Open Shuai Zhang z Číny druhý mečbol a zvítězila 6-2 6-7 6-3.



V druhém kole se 84. hráčka světa Bouzková utká s Belgičankou Greet Minnenovou.



Bouzková dnes večer potvrdila roli favoritek také ve čtyřhře, ve které plní s Lucií Hradeckou roli nejvýše nasazeného páru. České tenistky odstartovaly výhrou 6-2 7-6 nad lucembursko-ruskou dvojicí Minellaová/Samsonovová a postoupily do čtvrtfinále



Už ve čtvrtfinále je Markéta Vondroušová, která porazila 6-2 6-4 chorvatskou kvalifikantku Janu Fettovou. Pátá nasazená Češka splnila proti hráčce z třetí stovky žebříčku roli jasné papírové favoritky za 77 minut.



Utkání mohla stříbrná olympijská medailistka ukončit dříve, ale v druhém setu od stavu 4-1 dvakrát ztratila podání a dovolila Fettové vyrovnat. Další dva gamy ale získala dvaadvacetiletá česká tenistka a slavila postup.



O postup do semifinále se Vondroušová střetne s Elise Mertensovou, nebo Aleksandrou Sasnovičovou.

• WTA 250 LUCEMBURK •

Lucembursko, tv. povrch / hala, 235.238 dolarů

středeční výsledky (15. 09. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Bouzková (ČR) - Suai Zhang (6-Čína) 6-2 6-7(3) 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Vondroušová (5-ČR) - Fettová (Chorv.) 6-2 6-4 Tausonová (Dán.) - Alexandrovová (4-Rus.) 6-4 3-6 7-6(1) Samsonovová (7-Rus.) - Dodinová (Fr.) 7-6(5) 7-6(3) Cornetová (8-Fr.) - Minellaová (Luc.) 6-3 6-3 • Čtyřhra - 1. kolo • Hradecká/Bouzková (1-ČR) - Minellaová/Samsonovová (Luc./Rus.) 6-2 7-6(5)