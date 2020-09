Macháč je v Paříži při premiéře v kvalifikaci grandslamu ve 3. kole

FRENCH OPEN - Tomáš Macháč poprvé zkouší štěstí v kvalifikaci grandslamu a zatím si vede výborně. Na French Open prošel do závěrečného kola kvalifikace bez ztráty jediného setu, když si po Julianovi Lenzovi poradil s nasazenou jedenáctkou Go Soedou z Japonska. O postup do hlavní soutěže si 19letý Čech zahraje s Portugalcem Fredericem Ferreirou Silvou.