Macháč se chystá na rekordmana Djokoviče, Menšík i Lehečka jsou ve třetím kole favority

V pátek bude na Australian Open v akci trio českých tenistů. Tomáš Macháč vyzve nejúspěšnějšího hráče turnaje a rekordmana Novaka Djokoviče, kterého loni senzačně skolil na antuce v Ženevě. Jakub Menšík i Jiří Lehečka nastoupí do soubojů o osmifinále v roli favoritů. Největší adeptka na titul Aryna Sabalenková bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu proti rozjeté Claře Tausonové.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 17. 1.

Češi v akci

Menšík (ČR) - Davidovich (Šp.) | Kia Arena (04:00 SEČ)

Lehečka (24-ČR) - Bonzi (Fr.) | Kia Arena (06:00 SEČ)

Macháč (26-ČR) - Djokovič (7-Srb.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)



Obhajoba titulu

Sabalenková (1-) - Tausonová (Dán.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Macháč vyzve Djokoviče, velká šance pro Menšíka i Lehečku

Tomáš Macháč si loni na antuce v Ženevě zahrál své jediné dosavadní finále na nejvyšším okruhu a dostal se do něj po senzačním skalpu Novaka Djokoviče, jenž byl tehdy světovou jedničkou. Pokud najde recept na srbského rekordmana i tentokrát, vyrovná své maximum na grandslamech, kterým je osmifinále na nedávném US Open. V Melbourne Parku to nejspíše bude mít proti rodákovi z Bělehradu mnohem složitější. Djokovič je totiž s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem Australian Open a ve třetím kole tohoto podniku disponuje stoprocentní úspěšností 16:0.

Více informací

Jakub Menšík nevyužil na nedávném US Open tři mečboly proti Nunovi Borgesovi a těsně mu uniklo premiérové osmifinále na grandslamech. Další šanci má hned na letošním Australian Open, kde vyřadil aktuálně šestého hráče pořadí Caspera Ruuda. Po vylepšení osobního maxima v Melbourne Parku se český teenager střetne s nenasazeným Alejandrem Davidovichem, jenž otočil z 0:2 na sety souboj s rozjetým Félixem Augerem-Aliassimem. Menšík porazil Davidoviche loni v prvním kole v Dauhá, kde se nakonec senzačně probil až do finále a zajistil si debut v TOP 100 žebříčku.

Více informací

Do utkání třetího kola půjde coby favorit i letos neporažený Jiří Lehečka. Na start na Australian Open, kde má v podobě předloňského čtvrtfinále své grandslamové maximum, se naladil ziskem druhého titulu z turnajů ATP. V úvodních dvou kolech si poradil s Li Tuem i Hugem Gastonem (skreč) a podle papírových předpokladů by měl zvládnout také duel s Benjaminem Bonzim. Francouz má v poslední době výborné výsledky a v Métách slavil svůj první triumf na hlavní tour. Letos sice disponuje bilancí 8:2, nicméně prohrál jasně s trápícím se Nicolásem Jarrym i Miomirem Kecmanovičem a polovinu výher zapsal v kvalifikacích.

Více informací

Sabalenková pokračuje v obhajobě

Aryna Sabalenková měla v předchozím kole nečekané potíže s outsiderkou Jessicou Bouzasovou, dokonce dovolila Španělce podávat na zisk druhé sady. Běloruska ale včas zabrala a vyhrála v Melbourne už 16 zápasů v řadě, přičemž v nich ztratila dohromady jen jeden set. Šampionka posledních dvou ročníků a největší favoritka bude pokračovat proti rozjeté Claře Tausonové. Přemožitelka Lindy Noskové je stejně jako Sabalenková letos neporažena a ovládla jednu z generálek (Auckland). V takto solidní formě může světovou jedničku výrazně potrápit. S hráčkami TOP 10 má mladá Dánka bilanci 1:7.

Více informací

Páteční program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Sabalenková (1-) - Tausonová (Dán.)

2. Borges (Portug.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Macháč (26-ČR) - Djokovič (7-Srb.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Danilovičová (Srb.) - Pegulaová (7-USA)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Šnajderová (12-) - Vekičová (18-Chorv.)

2. Fearnley (Brit.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Gauffová (3-USA) - Fernandezová (30-Kan.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Draper (15-Brit.) - Vukic (Austr.)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Pavljučenkovová (27-) - Siegemundová (Něm.)

2. Carballés (Šp.) - Paul (12-USA) / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Ósakaová (Jap.) - Bencicová (Švýc.) / nejdříve v 07:00 SEČ

4. Humbert (14-Fr.) - Fils (20-Fr.)



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Krajicek/Ram (USA) - Ebden/Vliegen (9-Austr./Belg.)

2. Badosaová (11-Šp.) - Kosťuková (17-Ukr.) / nejdříve v 02:30 SEČ

3. Menšík (ČR) - Davidovich (Šp.)

4. Lehečka (24-ČR) - Bonzi (Fr.)



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Aojamaová/Hozumiová (Jap.)



COURT 5 (od 03:00 SEČ)

1. Lumsdenová/Sisková (Brit./ČR) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)



COURT 7 (od 01:00 SEČ)

1. Pavlásek/Rojer (ČR/Niz.) - Martínez/Munar (Šp.)



COURT 8 (od 03:00 SEČ)

1. Muhammadová/Schuursová (7-USA/Niz.) - Blinkovová/F. Wu (-/Tchaj-wan)

2. F. Cerúndolo/Etcheverry (Arg.) - Cash/Glasspool (11-Brit.) / nejdříve v 04:30 SEČ

3. Siniaková/Z. Zhang (ČR/Čína) - Muhammadová/Molteni (8-USA/Arg.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje