Macháč se v Buenos Aires připojil k daviscupovému týmu. První trénink si pochvaloval

Loni si Tomáš Macháč odbyl báječnou daviscupovou premiéru. Zaznamenal dvě výhry nad žebříčkově kvalitnějšími soupeři a i díky tomu měl vydařený vstup do letošní sezony. Nyní se jako poslední připojil k českému týmu v Buenos Aires a na antuce se pokusí v kvalifikaci o postup do letošního finálového turnaje zaskočit favorizované Argentince.

Jednadvacetiletý Macháč koncem listopadu v Innsbrucku porazil Francouze Richarda Gasqueta a Brita Daniela Evanse. "Bylo skvělý, co se mi povedlo, a nastartovalo mi to i budoucí zápasy. Držel jsem a držím si šňůru formy," řekl Macháč novinářům v on-line rozhovoru z Argentiny.

Do letošní sezony vstoupil Macháč titulem na challengeru v australském Traralgonu a poté došel z kvalifikace do druhého kola grandslamového Australian Open. "To bylo skvělý a ani pak to nebylo úplně špatný. Může to být lepší, ale hraju hodně a to mě postupně v kariéře zvedá."

Pozitivní dopad daviscupových zápasů na Macháče vyzdvihl i jeho trenér Daniel Vacek. "Utvrdil se, že tenis hrát umí, že může hrát s každým, a přenesl si to do turnajů," podotkl.

Nyní zkusí Macháč týmu přinést další body. "Myslím, že šance máme velký," řekl Macháč, který se k výběru kapitána Jaroslava Navrátila připojil se zpožděním, jelikož až v pátek vypadl z challengeru ve Forli. "Z Itálie jsem jel do Česka autem tisíc kilometrů, navštívil známého, který mě napravil (koleno) a druhý den jsem letěl přes Frankfurt do Buenos Aires," popsal přesun Macháč.

Hned po pondělím příletu absolvoval 131. hráč světa dvoufázový trénink. "To jsem nečekal. Byl bych spokojený s jedním tréninkem, ale dostal jsem dva a zvládl to bravurně. Už se těším na další tréninky. Antuka je tady hrozně příjemná a přechod je v pohodě," řekl tenista.

Na klouzavém povrchu odehrál loni jen čtyři turnaje. "Ale nehrál jsem úplně špatně," připomněl finále na challengeru v Liberci. Jinak se ale netají, že antuka nepatří k jeho nejoblíbenějším povrchům. "Asi vím, co mě na ní nebaví. Že jsou dlouhé výměny. A co mě baví? Většinou, když se hraje na antuce, tak se hraje venku a nemusím být zavřený v hale," řekl Macháč.

Přesto dokáže být i na antuce nebezpečný. A podobně jako česká jednička pro duel v Argentině Jiří Lehečka chce domácí antukáře zaskočit aktivnější hrou. "Oni hrají typicky antukářsky, my více útočněji. Můžu si jako na betonu výměnu zkrátit. Můžeme je překvapit," věří Macháč.

V pátek by se měl utkat s argentinskou jedničkou Diegem Schwartzmanem. Se čtrnáctým hráčem světa prohrál loni na olympiádě v Tokiu. "Byl jsem po mononukleóze, přesto jsem odehrál docela důstojný utkání a na konci mi řekl něco ve smyslu, že to se mnou bylo těžký. Nějaký respekt by mohl mít. Každý den je jiný, v tenisu hraje roli hodně faktorů, takže uvidíme," řekl Macháč.