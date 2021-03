Macháč si na challengeru v Kazachstánu došel pro druhý titul a posun do Top 150!

Tomáš Macháč se po Australian Open, před kterým musel absolvovat přísnou čtrnáctidenní karanténu a následně si v Melbourne Parku připsal premiérovou výhru na grandslamu, přesunul na dva challengery do kazašského Nur-Sultanu. A svůj 'výlet' může hodnotit kladně, neboť minulý týden došel do čtvrtfinále a na druhý pokus dokonce nenašel přemožitele.



Tento týden dvacetiletý rodák z Berouna vyřadil čtyři žebříčkově výše postavené soupeře: Švýcara Henriho Laaksonena (132. v ATP), osmifinalistu letošního Australian Open a šampiona z minulého týdne Američana Mackenzieho McDonalda (118.), nejvýše nasazeného Korejce Soon Woo Kwona (78.), proti kterému zaznamenal první skalp hráče Top 100 a Inda Prajneše Gunneswarana (134.).



Český tenista si tak dnes zahrál své třetí challengerové finále a podruhé v něm uspěl. Proti o čtyři roky staršímu Rakušanu Sebastianu Ofnerovi (171.) otočil nepříznivý vývoj a v prvním vzájemném duelu zvítězil 4-6 6-4 6-4.



Během téměř dvou a půlhodinové bitvy Macháč odvrátil 11 z 13 brejkbolů. Ukončil ji proměněním druhého mečbolu, při kterém zahrál vítězný bekhend. Na fiftýny vyhrál 106-100.







Macháč si zatím všechna finále zahrál v hale. Loni v únoru triumfoval v německém Koblenzu, v listopadu v Bratislavě podlehl ve třech setech Němci Maximilianu Martererovi.



Díky druhému a dosud nejcennějšímu triumfu si Macháč připíše do světového žebříčku 125 bodů a ze současného 166. místa, které je jeho maximem, se vyhoupne na 137. příčku.

• CHALLENGER NUR-SULTAN •

Kazachstán, tv. povrch / hala, 156.240 dolarů

nedělní výsledky (07. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Macháč (ČR) - Ofner (Rak.) 4-6 6-4 6-4