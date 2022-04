Macháč si na Spartě poradil s Rosolem a může narazit na Svrčinu. Forejtek ve čtvrtfinále neuspěl

Tomáš Macháč měl skvělý vstup do sezony, když ovládl challenger v Traralgonu, znovu po roce na Australian Open z kvalifikace prošel do druhého kola a to samé se mu povedlo také v Marseille a při debutu na Masters v Indian Wells. Po porážce v prvním kole kvalifikace v Miami však 21letý Čech dlouho nehrál a do akce se po měsíci vrací na antuce v Praze.

Na challengeru na Spartě mu v úvodním kole vzdal krajan Michael Vrbenský a pak měl obrovské potíže s Evanem Furnessem, jeho soupeř dokonce podával na postup. Ve čtvrtfinále si poradil 7-6(3) 6-0 s o 15 let starším krajanem Lukášem Rosolem a vrátil mu porážku z roku 2019.

Převahu získal až po zvládnutém tie-breaku, v úvodním dějství jako první ztratil servis, ale zaváhání napravil rebrejkem. Rosol nezvládl ani své čtvrté letošní čtvrtfinále na challengerech.

Macháč bude v zítřejším semifinále čelit krajanovi a obhájci titulu Daliborovi Svrčinovi, nebo Italovi Lorenzovi Giustinovi.

Jonáš Forejtek skončil ve čtvrtfinále. Jednadvacetiletý Čech, který si předevčírem vyšlápl na nasazenou jedničku a člena Top 100 Daniela Altmaiera, prohrál 2-6 6-7(5) se Sebastianem Ofnerem. Rakušan se v semifinále utká s Chun-hsin Tsengem.