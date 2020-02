Macháč v německém Koblenzu postoupil poprvé do finále challengeru

V roce 2018 Tomáš Macháč sbíral zkušenosti na turnajích Futures, loni v březnu získal celkově čtvrtý titul. Postupně se tedy začal přemisťovat na challengery a také na nich dokáže být rovněž konkurenceschopný.



V Ostravě došel do čtvrtfinále, v Liberci a kazašském Nur Sultanu dokonce do semifinále. A tento týden své maximum vylepšil v hale v německém Koblenzu, kde v pěti zápasech neztratil ani set, prohrál dohromady jen 27 gamů a postoupil do svého největšího finále.



Devatenáctiletý Čech si postupně poradil s domácím Zimou, Rusem Gabašvilim, krajanem Kopřivou, Bulharem Kuzmanovem a v dnešním semifinále i s Rubenem Bemelmansem. O dvanáct let staršího Belgičana, který býval hráčem Top 100, porazil za necelou hodinu a čtvrt bez ztráty podání 6-2 6-4.



Macháč si už zajistil premiérový posun do Top 300 a pokud by získal titul, měl by v pondělí na dosah Top 250 a pomalu by mohl začít pomýšlet na kvalifikace grandslamů.



V nedělním finále se český mladík střetne s o pět let starším Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem (h2h 0-2), který si v druhém semifinále poradil 6-4 3-6 6-2 se Španělem Nicolou Kuhnem.

• CHALLENGER KOBLENZ •

Německo, tv. povrch / hala, 46.600 eur

sobotní výsledky (22. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Macháč (ČR) - Bemlemans (12-Belg.) 6-2 6-4 Van de Zandschulp (5-Niz.) - Kuhn (11-Šp.) 6-4 3-6 6-2