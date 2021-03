Macháč v Nur-Sultanu postoupil potřetí do finále challengeru. O druhý titul se utká s Ofnerem

Tomáš Macháč se po Australian Open, na kterém si připsal premiérovou výhru na grandslamu, přesunul na dva challengery do kazašského Nur-Sultanu. A svůj 'výlet' může hodnotit kladně, neboť minulý týden došel do čtvrtfinále a na druhý pokus se dostal dokonce už do finále.



Tento týden dvacetiletý rodák z Berouna vyřadil sedmého nasazeného Švýcara Henriho Laaksonena, osmifinalistu letošního Australian Open a šampiona z minulého týdne Američana Mackenzieho McDonalda, nejvýše nasazeného Korejce Soon Woo Kwona, proti kterému zaznamenal první skalp hráče Top 100, a dnes si poradil i s osmým nasazeným Indem Prajnešem Gunneswaranem.



Český tenista tak postoupil do svého třetího challengerového finále a opět na halové akci. Loni v únoru triumfoval v německém Koblenzu, v listopadu v Bratislavě podlehl ve třech setech Němci Maximilianu Marterertovi.



O druhý titul si 166. hráč světa Macháč zahraje s o čtyři roky starším Rakušanem Sebastianem Ofnerem, s níž se dosud neutkal. Ve vzájemném souboji budou oba usilovat i posun do Top 150, českého hráče by triumf vyhoupl na 137. místo.

• CHALLENGER NUR-SULTAN •

Kazachstán, tv. povrch / hala, 156.240 dolarů

sobotní výsledky (06. 03. 2021) • Dvouhra - semifinále • Macháč (ČR) - Gunneswaran (8-Ind.) 6-3 1-6 6-2 Ofner (Rak.) - Daniel (5-Jap.) 6-3 6-4