Majchrzak porazil obhájce titulu Andújara a v Prostějově slaví 3. trofej z challengeru

Kamil Majchrzak přišel kvůli zranění o začátek sezony a návrat na kurty pak musel odkládat kvůli pandemii koronaviru. První dvě akce po pauze se mu nepovedly, když na Masters 1000 v New Yorku neprošel kvalifikací a na US Open neuhrál ani set proti domácímu Eubanksovi.



Pár dní po návratu do Evropy vak našel formu na antuce. Konkrétně na challengeru v Prostějově, kde 24letý Polák nenašel přemožitele a jediný set ztratil v semifinále s domácím Jiřím Lehečkou.



Ve finále Majchrzaka nezastavil ani nejvýše nasazený španělský antukář Pablo Andújar, který obhajoval titul. O deset let mladší polský tenista ovládl úvodní set a byť ve druhém začal ztraceným podáním, dokázal vyrovnat a v tie-breaku rozhodl o vítězství 6-2 7-6. Proměnit dokázal až čtvrtý mečbol.



"Byl to těžký zápas proti těžkému soupeři. První set se mi povedl, ale ve druhém už to bylo mnohem náročnější. S Pablem to byla přetahovaná, měl jsem ve své hře drobné výpadky a musel udržet nervy. Jsem šťastný, že jsem udržel výkonnost a nakonec vyhrál i druhý set," komentoval Majchrzak v rozhovoru pro Českou televizi.



"Tohle je pro mě velká výhra. Na začátku roku jsem byl zraněný a i kvůli Covidu jsem dlouho nehrál. Teď získávám zpět sebevědomí a za tohle vítězství jsem moc ráda," dodal polský tenista.



Majchrzak si došel pro třetí challengerový titul. Poprvé triumfoval loni v březnu v hale ve francouzském Saint Brieuc, podruhé jen o pár týdnů později na antuce v Ostravě.

Ve světovém žebříčku se posune ze 107. místa o zhruba deset příček vzhůru. Z Hané si odváží také prémii 18.290 eur z celkové dotace 132.280 eur.



Čtyřhru vyhráli už v pátek čeští tenisté Zdeněk Kolář a Lukáš Rosol.



Prostějov byl posledním ze sérii čtyř challengerů na českém území, kde tenisté restartovali tenisovou sezonu. Předtím se hrálo v Praze na Štvanici a na Žižkově a v OStravě.

• CHALLENGER PROSTĚJOV •

Česko, antuka, 132.280 eur

sobotní výsledky (12. 09. 2020) • Dvouhra - finále • Majchrzak (6-Pol.) - Andújar (1-Šp.) 6-2 7-6(5)