Málaga volá! Macháč s Lehečkou porazili i Korejce a Češi jsou blízko postupu

Češi si den po triumfu nad Španělskem (3:0) ve skupině C připsali druhé vítězství, kterým si s velkou pravděpodobností zajistili jedno ze dvou postupových míst a premiérovou účast ve čtvrtfinále nového formátu soutěže (od roku 2019).

Definitivní jistotu mohou získat už po pátečním duelu Srbska se Španělskem. Domácí Španělé, kteří by pro zachování naděje museli zvítězit 3:0, se musejí obejít bez hlavní hvězdy Carlose Alcaraze, Srbům již naopak pomůže světová jednička Novak Djokovič. Vyřazovací fáze se hraje od 21. do 26. listopadu v Málaze.

Macháč – Hong 7:6, 4:6, 6:2

První bod zajistil týmu kapitána Jaroslava Navrátila znovu Tomáš Macháč, který ve Valencii zdolal po takřka třech hodinách Seong Chan Honga 7:6, 4:6, 6:2. Dvaadvacetiletý rodák z Berouna vyhrál v týmové soutěži šestý ze sedmi singlových zápasů.

Stodevatenáctý hráč světa Macháč vstupoval do utkání proti Seong Chan Hongovi v pozici favorita, v prvním setu se mu ale nedařilo prolomit soupeřův servis. Macháč nevyužil pět brejkbolů a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní sice český tenista ztrácel 0:2, vývoj ale otočil a ve vyrovnané koncovce proměnil čtvrtý setbol na 10:8.

Šestadvacetiletý Seong Chan Hongovi ale zápas nevzdal. Ve druhém setu odvrátil za stavu 2:2 další brejkbol a krátce nato získal game při Macháčově servisu. Za stavu 5:4 nedovolil českému tenistovi proměnit ani sedmý brejkbol a po třetím setbolu vývoj srovnal.

Macháč v úvodu třetí sady získal vytoužený brejk a Korejec si za stavu 0:3 vyžádal pauzu na ošetření. Přestože se ještě Seong Chan Hongovi snažil do utkání vrátit, český tenista mu už nenabídl jediný brejkbol a v závěru prolomil soupeřovo podání ještě jednou. Celkem si Macháč pomohl deseti esy a zahrál 42 vítězných míčů.

"První set byl velice náročný. Nemohl jsem soupeře brejknout a ani on mě. Od druhého setu jsem měl šance, které jsem nevyužil. Soupeř měl pak jedinou příležitost na mém servisu. Zahrál jsem ho opatrněji a on toho využil," řekl Macháč České televizi.

"Zahrál jsem bohužel takticky blbě. Na třetí set jsem v sobě našel strašnou sílu. Začal jsem se soustředit na to, co mám hrát, abych ho porazil, a to se mi povedlo," doplnil Macháč.

Kwon – Lehečka 1:6, 5:7

Druhý bod opět obstaral Jiří Lehečka. Po středečním skalpu žebříčkově lépe postaveného Alejandra Davidoviche potvrdil roli papírového favorita proti Soonwoo Kwonovi. Bývalého 52. hráče světa, jenž se vrací po půlroční pauze zaviněné zraněním, přehrál 6:1, 7:5.

Český tenista měl do utkání suverénní nástup. Po dvou brejcích vedl brzy 5:1 a za 24 minut využil první setbol. Korejská jednička se ve druhém setu zlepšila a otočila nepříznivý vývoj ze stavu 3:4 na 5:4, Lehečka ale v jedenácté hře brejknul soupeře ještě jednou a ukončil duel prvním využitým mečbolem.

Lehečka se ve Španělsku představuje poprvé od porážky v prvním kole US Open, kterou utrpěl pouhé dva dny po svém premiérovém vystoupení ve finále turnaje ATP. V Davis Cupu si připsal už šestou výhru v řadě, celkovou bilanci v týmové soutěži upravil na 5:3.

"Cením si toho strašně moc. Jedna věc je vyhrát zápas a porazit Španělsko nebo Koreu. Druhá věc ale je uspět bez ztráty zápasu. To je pro nás strašně moc cenné, protože víme, že se každý bod počítá. Proto i včerejší výhra kluků ve čtyřhře byla strašně cenná a byli jsme za ní šťastní," řekl Lehečka.

Menšík/Pavlásek – Nam/Song 3:6, 7:6, 6:4

Na konečných 3:0 upravili Jakub Menšík s Adamem Pavláskem, kteří zdolali 3:6, 7:6, 6:4 pár Ji Sung Nam a Min-Kyu Song.

Českému páru se povedl stejně jako ve středu proti Španělsku obrat. Menšík s Pavláskem ztratili první set za 33 minut, ve druhém si ale vynutili zkrácenou hru, v níž uspěli 7:5. O šestém vítězství týmu kapitána Navrátila na turnaji nakonec rozhodla sedmá hra třetího setu, kdy Češi soupeře brejkli a náskok si už pohlídali.

• FINÁLOVÝ TURNAJ DAVIS CUPU •

skupinová fáze, tv. povrch / hala

čtvrteční výsledky (14. 9. 2023) Česko - Jižní Korea 3:0 | Valencie, Španělsko Macháč - Seongchan Hong 7:6, 4:6, 6:2 Lehečka - Soonwoo Kwon 6:1, 7:5 Menšík/Pavlásek - J. Nam/M. Song 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 Kanada - Švédsko 3:0 | Boloňa, Itálie Pospisil - Borg 7:6 (7:5), 5:7, 6:2 Diallo - E. Ymer 6:4, 6:3 Galarneau/Pospisil - Bergevi/Goransson 7:6, 7:6 Austrálie - Francie 2:1 | Manchester, Velká Británie Purcell - Mannarino 6:7 (4:7), 4:6 De Minaur - Humbert 7:6 (7:2), 6:3 Ebden/Purcell - Mahut/Roger-Vasselin 7:5, 6:3 Nizozemsko - USA 2:1 | Split, Chorvatsko Van De Zandschulp - Paul 7:6 (7:2), 6:2 Griekspoor - Tiafoe 6:3, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3) Koolhof/Middelkoop - Krajicek/Ram 7:6, 6:7, 3:6 Pořadí skupin